Şişli’de Elektrik Kesintisi Detayları

ŞİŞLİ’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Şişli’de elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından duyuruldu. 20 Mart 2025 tarihinde, İstanbul’un değişik bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik ne zaman gelecek?” soruları merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER OLACAK

20 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında Şişli’nin Harbiye mahallesi ile Teşvikiye bölgesinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abdi İpekçi, Bostan, Bronz, Maçka, Teşvikiye Sk gibi yerler bulunuyor.

ÖNLEYİCİ BAKIM ÇALIŞMASI GELECEK

Aynı tarihte, 09:00 – 15:00 saatleri arasında Şişli’nin Merkez mahallesinde de “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” gereği elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti Abide-i Hürriyet, Hanimefendi, Harzemşah, Kazım Orbay sokaklarına etki edecek.

YENİLEME ÇALIŞMALARI DA SÜRECEK

20 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında Şişli’nin Kuştepe mahallesinde “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” nedeniyle elektrik kesintisi söz konusu. Bu kapsamda, Bestekar Şakir Ağa, Biracılar, Karkuyusu, Mecidiyeköy Yolu gibi sokaklar etkileniyor. İş Sağlığı ve Güvenliği de göz önünde bulundurularak bu kesintiler yapılacak.