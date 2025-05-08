Şişli’de Eski Eşi Öldürüldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu silahla defalarca vurarak öldüren Rüstem Elibol ile birlikte 3 suç ortağı hakimlikçe tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 5 Mayıs Pazartesi günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu, çalıştığı yarı zamanlı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol (37) ve yanındaki S.S (35) tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldı. Kaçırılma girişimine direnen Aksu, Elibol tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde Aksu’yu vurarak öldüren eski eşi Rüstem Elibol ve onun yanındaki suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar hızlandırıldı. Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan’da, diğer 3 şüpheli ise Silivri’de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER

Görevliler tarafından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Rüstem Elibol, S.Y. (33), S.S. ve A.B. (44) isimli şahıslar Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren Rüstem Elibol, “boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarıyla, diğer 3 şüpheli ise “kadına karşı kasten öldürme” suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.