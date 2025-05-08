Şişli’de Eski Eşini Öldüren 4 Tutuklandı

ŞİŞLİ’DE CİNAYET OLDU

Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu defalarca silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve üç suç ortağı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 5 Mayıs Pazartesi günü Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde gerçekleşen olayda, 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol (37) ve yanındaki S.S. (35) tarafından zorla bir araca bindirilmek istendi. Aksu’nun direnişi üzerine, Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan olay büyük bir yankı uyandırdı.

GÖRGÜ TANIKLARI VE POLİS OPERASYONU

Bahar Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde Aksu’yu vurarak öldüren eski eş ve yanındaki suç ortaklarının yakalanması için polis ekipleri hemen harekete geçti. Rüstem Elibol, olayda kullandığı silahla birlikte Eyüpsultan’da yakalanırken, diğer üç şüpheli Silivri’de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dört şüphelinin ifadeleri Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde alındı ve işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılığa ifade veren şüphelilerden Rüstem Elibol, ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Bu vahim olay, kadın cinayetlerinin devam ettiği bir dönemde dikkat çekiyor.