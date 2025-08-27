Şişli’de Güvenlik Merkezi Projesi Planlandı

ŞİŞLİ’DE YENİ PROJE HAZIRLANIYOR

Önemli bir yaşam alanı olarak geliştirilmekte olan yeni projenin detaylarını aktaran Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, “Proje yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda afet dönemlerinde kritik bir güvenlik merkezi olarak planlandı. Olası bir deprem veya afet senaryosunda yaklaşık 550 bin kişiye iki yıl boyunca barınma ve temel yaşam desteği sunabilecek altyapıya sahip. Normal şartlarda burası bir cazibe merkezi olacak, olağanüstü durumlarda ise güvenli bir sığınak görevi üstlenecek” dedi.

AFET GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Turanlı, Şişli’nin İstanbul’un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Afet dönemlerinde bu yoğun nüfusun güvenliği kritik bir mesele. Biz bu projeyi tasarlarken yalnızca konut değil, aynı zamanda afet güvenliği odağında hareket ettik. Burada 550 bin kişiye iki yıl boyunca barınma, gıda, sağlık ve iletişim hizmeti sağlayabilecek bir sistem oluşturduk” şeklinde konuştu.

BİRÇOK UNSUR PROJEYE ENTEGRE EDİLDİ

Projede hazırlanan altyapının sadece barınma alanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Turanlı, gıda ve su ihtiyacından sağlık hizmetlerine, psikososyal destekten ortak kullanım alanlarına, enerji kesintilerine karşı oluşturulan yedek sistemlerden iletişim altyapısına kadar pek çok unsurun projeye dahil edildiğini vurguladı. Turanlı, “İnşaat mühendisleri projeyi, yüksek mukavemetli betonarme sistemler, son teknoloji sismik izolatörler ve enerji verimliliği sağlayan akıllı altyapılar ile öne çıkan örneklerden biri olarak değerlendiriyor” dedi.

GÜNDELİK YAŞAMDA CAZİBE MERKEZİ

Turanlı, “Proje yalnızca olağanüstü durumlar için değil, gündelik hayat için de Şişli’ye değer katacak. Burada insanlar modern yaşam alanlarına kavuşacak. Sosyal tesisler, kültürel alanlar, ticari birimler ve yeşil alanlarla Şişli’nin günlük hayatına da katkı sağlayacağız. Normal şartlarda burası bir cazibe merkezi olacak, olağanüstü durumlarda ise güvenli bir sığınak görevi üstlenecek” dedi.