Şişli’de Kadın Cinayeti, Ceza Şart

ŞİŞLİ’DE TRAJİK OLAY

Şişli’de 34 yaşındaki bir kadın eski eşi ve onun yanında bulunan kişiler tarafından öldürülme anına tanıklık eden oyuncu Nur Sürer, olayın korkunç detaylarını paylaştı. Sürer, “Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler, sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

KADININ KAÇIRILMA GİRİŞİMİ

Gelen bilgilere göre, Şişli’de yaşayan Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindekiler tarafından sokakta kaçırılmaya çalışıldı. Ardından Aksu, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öldüren eski eş ve diğer faillerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi. Polis ekipleri, zanlıları Silivri’de şehir çıkışlarında kontrol esnasında yakaladı.

NUR SÜRER’İN YORUMLARI

Olay anına tanıklık eden Nur Sürer, sanatçılar olarak kadına yönelik şiddetle mücadele ettiklerini belirtti. “Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. ‘Yardım edin’ diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler, sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş.” ifadelerini kullandı. Sürer, “Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm” diyerek duyduğu üzüntüyü ifade etti.