Şişli’de Kadın Cinayeti Olayı Yaşandı

OLAYIN AYRINTILARI

Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve onunla birlikteki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, sonrasında silahla vurularak hayatını kaybetmiş. Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, onu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışmalara başlanmıştı. Zanlılar, Silivri’de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekipleri tarafından yakalanmış.

TANIK İFADELERİ

Olaya tanıklık eden oyuncu Nur Sürer, “Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. ‘Yardım edin’ diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm.” diyerek olayın üzüntüsünü dile getirmiştir. Sürer, cezanın yetersiz olduğu görüşündedir ve kadın cinayetlerinin önlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.