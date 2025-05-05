Şişli’de Kadın Eski Eşi Tarafından Vuruldu

SONUÇLARI AĞIR OLAN SALDIRI

Şişli’de 34 yaşındaki bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı ve kadının cenazesi inceleme amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

OLAYIN DETAYLARI

Bugün İstanbul Şişli’de gerçekleşen olaya ilişkin iddialara göre, 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Eski eşi, Aksu’yu ve beraberindeki 3 kişiyi kaçırmak istedi ancak başarılı olamayınca silahını kullanarak kadına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Aksu’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı fakat kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, olay yeri incelemesi gerçekleştirdikten sonra Bahar Aksu’nun cenazesini Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı. Olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme, toplumda büyük bir infial yarattı ve cinayetlerin önlenmesi için gereken konuların gündeme gelmesine sebep oldu.