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“Şişli’de Korkunç Olay: Silahla Vurdu”

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, 10 Kasım Pazar günü akşam saat 19.30 sularında Teşvikiye Mahallesi’nde meydana geliyor. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde 51 yaşındaki Selahattin Reha Burçkin’le irtibat kuramayan yakınları, onun yaşadığı daireye gidiyor. Ancak yakınları içeri giremeyince endişelenerek polis ekiplerine ihbarda bulunuyor.

POLİS VE İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. İtfaiye ekipleri kısa süre içinde kapıyı açarak polis ekiplerinin içeri girmesine olanak sağlıyor. Yapılan incelemeler sonucunda, polis ekipleri Selahattin Reha Burçkin’i evin salonunda oturduğu koltukta başından vurulmuş bir şekilde buluyor.

OLAY SONRASI TEPKİLER

Yapılan çalışmalarda, koltuğun yanında ruhsatsız bir tabancanın bulunduğu tesbit ediliyor. Eşinin ölüm haberini alan Dalida Burçkin, olay yerine gelerek üzüntülerini dile getiriyor. Dalida Burçkin, binanın önünde “hiç mi ses duymadınız, nasıl insanlarınız” diyerek bina görevlisine tepki gösteriyor.

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