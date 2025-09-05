Şişli’de Motosiklet Otomobile Çarptı

ŞİŞLİ’DE KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Şişli’de, geç gördüğü sapağa hatalı bir şekilde giren otomobile motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı bu trajik kaza, önünde giden başka bir aracın görüntülerine yansıdı. Olay saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolundaki Zincirlikuyu Metrobüs Durağı civarında gerçekleşti.

OTOMOBİLİN HATASI VE MİLLİYETİ

Edinilen bilgilere göre; Ankara yönünde ilerleyen otomobil, sapağı geç fark etti. Bu anlık dikkatsizlik sonucu birden sapağa yöneldi. Aynı yöne giden motosiklet, otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Olayı gören vatandaşlar, derhal sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazada yaşanan anlar, trafikte seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ve sürücülerin dikkatsizliğinin sonuçlarını gözler önüne seriyor. Kaza, dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.