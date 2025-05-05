Şişli’de Öldürülen Bahar Aksu’nun Cenazesi

CENAZE ALINDI

Bahar Aksu, Şişli’de ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesiyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Aksu’nun, Edirne’de defnedileceği bilgisi verildi.

KAÇIRILMAYA ÇALIŞILDI

Bugün Şişli’de işe gitmekte olan Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Aksu, bağırarak direniş gösterince eski eşi tarafından hayatını kaybetti.

Polis, kaçmaya çalışan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Aksu’nun cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Aksu’nun ailesi cenazeyi teslim aldı. Son olarak, Aksu’nun cenazesinin Edirne’ye götürüleceği öğrenildi.