Şişli’de Otobüs Yangını Meydana Geldi

YANGIN OLAYI VE HASAR GÖREN ARAÇLAR

İstanbul Şişli’de yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Bu olay sırasında park halindeki üç araç da yangından etkilendi. Yangın, Şişli Mecidiyeköy’deki Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 22.00 civarında ortaya çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın sonrası 34 BMB 738 plakalı otobüsün ön kısmı alev aldı.

YOLCU TAHLİYESİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın anında otobüs şoförü, acilen aracı durdurdu ve yolcuları hızlı bir şekilde tahliye etmelerini istedi. Yolcular güvenli bir şekilde dışarı çıkarken, alevlerin otobüsün orta kısmına doğru yayıldığı gözlemlendi. Olayı gören vatandaşlar, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis, yangının çıktığı caddenin istikametini trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevler içinde kalan otobüse müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ayrıca, otobüsün yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE SONUÇ

Otobüsün bulunduğu alanda park halinde bulunan üç araç, çıkan yangından hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının sönmesinin ardından trafiğe kapatılan yol kontrollü bir şekilde yeniden açıldı. Otobüs, çekici yardımıyla alandan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı.