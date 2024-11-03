Şişli’de Otomobilde Ölü Birey Bulundu

ŞİŞLİ’DE BİR KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Şişli’de 53 yaşındaki Osman Eren, park halinde bulunan otomobilin arka koltuğunda yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi’nde saat 13.00 sularında meydana geldi. İlk tespitler sonucu Eren’in bedeninde herhangi bir darp ya da kesici alet izinin olmadığı biliniyor.

İLK MÜDAHALELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, park halindeki 34 CKL 513 plakalı otomobilin içinde bir kişinin uzun bir süredir hareketsiz olduğunu fark etti. Uzun süre süren uyandırma çabaları başarısız olunca, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın kapısını açtı. Sağlık ekipleri de yaptıkları inceleme neticesinde Osman Eren’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİS OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI

Hayatını kaybeden kişinin kimliği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.