Şişli’de Prof. Dr. Başerer Ölü Bulundu

ŞİŞLİ’DE TRAJİK OLAY

Şişli’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu. Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bir binada saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ KONTROL EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Başerer’e ulaşamayan avukatı, yaşadığı daireye gitti. Avukat, daire kapısını açan kimseyi bulamayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler kapıyı açtığında, Tahire Başerer’in hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başerer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

Gaziantep’te Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen jandarma operasyonunda, tarihi mozaik eserleri yasa dışı satmaya çalışan 3 kişi yakalandı ve eserler koruma altına alındı.
Denizli’de 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki engelli çocuk H.B. kayboldu. Ailesiyle birlikteyken ayrılan çocuk için ekipler arama çalışmalarına başladı. İlk görüntüleri petrol istasyonu önünde kaydedildi.

