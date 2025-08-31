Şişli’de Prof. Dr. Başerer Ölü Bulundu

ŞİŞLİ’DE TRAJİK OLAY

Şişli’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Prof. Dr. Tahire Başerer evinde ölü bulundu. Olay, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde bir binada saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ KONTROL EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, Başerer’e ulaşamayan avukatı, yaşadığı daireye gitti. Avukat, daire kapısını açan kimseyi bulamayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler kapıyı açtığında, Tahire Başerer’in hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Başerer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.