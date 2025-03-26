Şişli’de Restoranda Silahlı Saldırı!

İSTANBUL’DA SILAHLİ SALDIRI

İstanbul’un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda 24 Mart Pazartesi akşamı motosikletli bir saldırgan, E.A.’ya silahla ateş açtı. Bu saldırıda E.A. ve B.T. yaralanırken, H.M. ise cam kırıklarından dolayı hasar aldı. Olayın duyulması üzerine, restorana hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından, restoran ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.