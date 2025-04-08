Şişli’de Saldırı: Hamile Kadın Öldürüldü

ŞİŞLİ’DE MASKELİ SALDIRI

Olayın Ayrıntıları

İstanbul’un Şişli ilçesinde, bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile bir kadını ve yanındaki erkeği hedef alarak silahlı saldırı düzenledi. Her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Şişli Kuştepe Mahallesi’nde Yavru Kuş Sokak’ta, gece saatlerinde gerçekleşen olayda, maskeli saldırganların daireye girdiği, Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçük Coşkun’u silahla vurduğu ifade ediliyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silah seslerinin duyulmasının ardından, ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin Gezer ve Kader Küçük Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cenazeleri daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ise devam ediyor.