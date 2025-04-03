Şişli’de Silahlı Kavga: İki Yaralı

ŞİŞLİ’DE EĞLENCE MEKANINDA GÖZ ALICI BİR ÇATIŞMA!

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir eğlence mekanında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, silahların konuşması sonucu iki kişi yaralandı. Saat 05.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında gerçekleştirilen bu olay, iki grup arasında başlayan tartışmanın ardından kavgaya dönüşmesiyle gelişti.

SİLAHLI ÇATIŞMA DAKİKALAR SÜRDÜ

Başlangıçta mekân içinde yaşanan kavga dışarıya taştığında, iki grup araçlarından aldıkları silahlarla birbirlerine saldırdı. Çatışma sırasında çok sayıda mermi ateşlendi ve bu olay sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri taksiyle, diğeriyse ambulansla hızlıca çevresindeki hastanelere sevk edildi. Kavgayı gerçekleştiren saldırganlar, olay yerinden plakası henüz tespit edilemeyen bir araçla kaçmayı başardı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından durum derhal polise bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alarak incelemeyi başlattı. Yapılan araştırmalarda, olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.