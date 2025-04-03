Şişli’de Silahlı Kavga: İki Yaralı

ŞİŞLİ’DE KAVGA VE SİLAHLI ÇATIŞMA

Şişli’de bir eğlence mekanında çıkan kavga, dışarıya taşarak silahlı çatışmaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olay, sabah saat 05.00’te Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir mekanda gerçekleşti. İddialara göre, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya sebep oldu.

SİLAHLARLA ÇATIŞMA

Başlangıçta mekan içinde gerçekleşen kavga, kısa süre sonra dışarıyı etkiledi. Her iki grup, araçlarında bulunan silahları alarak karşı karşıya geldi ve silahlı çatışma başladı. Çok sayıda merminin ateşlendiği bu çatışma sonucunda iki kişi yaralandı. Olayın ardından saldırganlar, plakası tespit edilemeyen bir araçla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine yapılan ihbar sonrası, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Eğlence mekanı boşaltıldığı esnada, polis geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Yaralılardan biri bir taksiyle, diğeri ise ambulansla çevredeki hastanelere taşındı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yapılan detaylı incelemeler sırasında olay yerinde birçok boş kovan bulundu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalara devam ediyor.