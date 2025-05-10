Şişli’de Silahlı Olay, 4 Tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDI

Şişli’de bir holdingin önünde silahla ateş eden kişinin, güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden Adem A, Erhan K, Mustafa Ö, Ruşen H, Salih Y ve Semih K’nın emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler sağlık kontrolü sonrası Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

OLAYIN DETAYLARI

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, “kasten öldürme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, maktul Erol Eğrek’in Şişli’deki holdingin önüne gittiği ve şüphelilerin ifadeleri ile güvenlik kameralarına göre, elindeki silahla iş yerinin önündeki saksıya ateş ettiği belirtildi. Daha sonra Eğrek, silahı olay yerindekilere doğrulttuğu ve ardından kendi kafasına yönlendirdiği ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerden Mustafa Ö’nün Eğrek’in arkasını döndüğünde engellemek için sarıldığı, bunun üzerine diğer şüphelilerin Eğrek’i engellemeye çalıştığı aktarıldı. Eğrek’in şüpheliler tarafından darp edildiği, Ruşen H’nin silahı alarak Eğrek’e vurduğu, ardından Eğrek’in güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldüğü ve burada kelepçelendiği anlatıldı.

EĞREK’İN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

Olay sonrası Eğrek, darp raporu alınması için hastaneye sevk edildi. Eğrek’in, darp olayını anlattığı sırada aniden yere yığıldığı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadığı kaydedildi. Savcılık, şüphelilerin “kasten öldürme” suçundan tutuklanmalarını talep etti. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, Adem A, Semih K, Salih Y ve Ruşen H’nin tutuklanmasına karar verirken, Mustafa Ö ve Erhan K’ya yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakma kararı verildi.

Olay Anı ve Gelişmeler

Olay, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki holdingin önünde öğle saatlerinde gerçekleşti. Bu gelişme üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan incelemelerde, 49 yaşındaki Erol Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holding önündeki saksıya 3 el ateş ettiği anlaşıldı. Eğrek, eski çalışanı olduğu holdingin sahibiyle görüşmeyi reddettiği için ateş açtığını belirtmişti. Kısa bir süre içinde hastaneye götürülen Eğrek, doktor kontrolünde baş, boyun ve göğsünde ağrılar olduğundan şikayet etti, fakat ardından durumunun kötüleşmesi sonucu hayatını kaybetti.