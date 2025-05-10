Şişli’de Silahlı Olayda 6 Gözaltı

OLAYIN DETAYLARI

Şişli’de, eski çalıştığını belirten bir kişinin, holding önünde silahla ateş açması sonrası yaşanan olayda 6 şüpheli gözaltına alındı. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olay, ihbar üzerine polis ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle başladı.

SİLAHLI SALDIRI VE MÜDAHALE

Ekipler, 49 yaşındaki Erol Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holdinge ait saksıya 3 el ateş ettiğini, ardından güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilerek silahının alındığını saptadı. Eğrek’in durumu hakkında yaptıkları açıklamada, “Eski çalışanın şirket sahibiyle görüşmenin sağlanmaması üzerine bina kapısının dışındaki saksıya ateş ettiğini belirttiği” öğrenildi.

ŞÜPHELİ AĞIRLAŞAN DURUM

Yasal işlemler çerçevesinde darp raporu alınması için Eğrek, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede, baş, boyun ve göğsünde ağrı şikayetleri olan Eğrek, kısa bir süre sonra fenalaşarak müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Eğrek’in silahlı hali ve görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.