Haberler

Şişli’de Silahlı Olayda 6 Gözaltı

OLAYIN DETAYLARI

Şişli’de, eski çalıştığını belirten bir kişinin, holding önünde silahla ateş açması sonrası yaşanan olayda 6 şüpheli gözaltına alındı. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olay, ihbar üzerine polis ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle başladı.

SİLAHLI SALDIRI VE MÜDAHALE

Ekipler, 49 yaşındaki Erol Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holdinge ait saksıya 3 el ateş ettiğini, ardından güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilerek silahının alındığını saptadı. Eğrek’in durumu hakkında yaptıkları açıklamada, “Eski çalışanın şirket sahibiyle görüşmenin sağlanmaması üzerine bina kapısının dışındaki saksıya ateş ettiğini belirttiği” öğrenildi.

ŞÜPHELİ AĞIRLAŞAN DURUM

Yasal işlemler çerçevesinde darp raporu alınması için Eğrek, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede, baş, boyun ve göğsünde ağrı şikayetleri olan Eğrek, kısa bir süre sonra fenalaşarak müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Eğrek’in silahlı hali ve görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivasspor, Bodrum Fk İle Oynayacak

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da buluşacak. Bazı futbolcular sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.
Haberler

Aksaray’da Anneler Günü İçin Balon Turu

Aksaray'da Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balonuyla keyifli bir tur yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.