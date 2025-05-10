Şişli’de Silahlı Olayda 6 Şüpheli Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Şişli’de bir holdingin önünde silahla ateş açan kişinin, olay yerindeki görevlilerin müdahalesinin ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Eğrek’in yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

MÜDAHALELER SONRASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adem A., Erhan K., Mustafa Ö., Ruşen H., Salih Y. ve Semih K’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığa ifade veren 6 şüpheli, “kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

OLAYIN DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Savcılığın sevk yazısında, maktul Eğrek’in Şişli’deki holdingin önüne gittiği, bazı şüphelilerin ifadeleri ve kamera kayıtlarına göre, elindeki silahla iş yerinin önündeki saksıya ateş ettiği, ardından silahı olay yerindekilere ve son olarak kendi kafasına doğrulttuğu belirtildi. Mustafa Ö’nün Eğrek arkasını döndüğünde müdahalede bulunduğu, diğer şüphelilerin de Eğrek’i engellemeye çalıştığı aktarıldı. Ruşen H’nin Eğrek’in elindeki silahı aldığı, ardından Eğrek’in diğer şüpheliler tarafından iş yerinin önündeki yola götürüldüğü ifade edildi. Ruşen H, Eğrek’in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla birkaç kez Eğrek’e vurduğu kaydedildi.

OLAYIN SONUÇLARI VE EĞREK’İN DURUMU

Eğrek’in güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldüğü, burada kendisine kelepçe takıldığı ve daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı. Olay yerindeki polis memurunun beyanına göre, Eğrek, darbedildiğini söylediği sırada aniden yere yığıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Eğrek kurtarılamadı ve şüphelilerin “kasten öldürme” suçundan tutuklanması talep edildi. Olay, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’ndeki holdingin önünde, öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine başladı. Eğrek’in ruhsatlı silahıyla holding önündeki saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından silahının alındığı tespit edildi. Eğrek’in, holdingin eski çalışanı olduğu ve şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine saksıya doğru ateş ettiği öğrenildi. Eğrek, darp raporu alınması için hastaneye götürülmüş, burada baş, boyun ve göğsünde ağrı hissetmiş ve daha sonra yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.