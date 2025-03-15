Şişli’de Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı Bir

Olayın Detayları

Şişli’de, 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki bir rezidansın önünde, tadilat için gelen Taşdan K., malzeme almak üzere sokakta park halindeki aracına yöneldi. Bu esnada, yeğeni olduğu belirtilen Caner K., Taşdan K.’ya ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Yaralı Durumu ve Müdahale

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Taşdan K., uğradığı silahlı saldırı nedeniyle ağır yaralandı ve sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Taşdan K.’nın hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Faile Yönelik Operasyon

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Caner K.’nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili detaylar araştırılmakta ve güvenlik güçleri gerekli önlemleri alıyor.