Şişli’de Skuteri Çalan İki Şüpheli

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Şişli’de bir kişi, bir merdivene kilitlenmiş olan skuteri çalmak için demir kesme makası kullandı. Bu olay, sabah saatlerinde Nişantaşı’nda bir sokakta meydana geldi.

HIRSIZLIĞIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, kullandıkları çek çek aracıyla sokağa gelen iki şüpheli, öncelikle etrafı kontrol etti. İki kişiden biri eline demir kesme makasını aldı. Diğer şüpheli ise arabanın içerisinde hazır bir şekilde beklemektedir. İlk şüpheli, demir kesme makasıyla skuteri saniyeler içinde zincirinden kurtardı.

KAMERA KAYDI VE KAÇIŞ

Çaldıkları skuteri araca yükledikten sonra üstünü araçtaki halıyla örten şüpheliler, hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Bu hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.