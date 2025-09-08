Haberler

Şişli’de Tur Otobüsü Yangın Çıkardı

YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR

İstanbul Şişli’de, yabancı turistleri taşıyan bir tur otobüsünde seyahat sırasında ön kısmında yangın çıktı. Olayda park halindeki 3 araçta da hasar oluştu. Yangın, Şişli Mecidiyeköy’deki Büyükdere Caddesi’nde, akşam saat 22.00 sularında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler 34 BMB 738 plakalı tur otobüsünün ön kısmında yükselmeye başladı. İçerisinde yabancı turistler bulunan otobüsün şoförü, hemen durarak yolcuların hızlı bir şekilde otobüsü terk etmesini istedi.

YANGININ YAYILMASI

Yolcuların tahliyesinin yapılmasının ardından otobüsün ön kısmında başlayan yangın, süratle orta kısma doğru yayıldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte itfaiye ve polis ekipleri olay mahalline geldi. Polis, yangının çıktığı caddenin bulunduğu yönü geçici olarak trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için hemen harekete geçti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

SON DURUM VE SORUŞTURMA

Yangının söndürülmesinin ardından, trafiğe kapatılan yol kontrollü bir şekilde yeniden açıldı. Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ayrıca, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Tur otobüsündeki alevli anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangının etkisiyle otobüsün etrafında bulunan park halindeki üç araç hasar gördü.

