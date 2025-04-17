Şişli’de Yangın, 1 Yaralı Kurtarıldı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Şişli’deki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Yangın, İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan Eskişehir Mahallesi Feylosof Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Yangının henüz ne sebeple çıktığı bilinmiyor. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi ve kısa zamanda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

KURTARILAN KİŞİ VE YARALANMA

Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İsim bilgisi henüz edinilemeyen bu kişi, bacağındaki yanık nedeniyle hafif yaralanarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürmeye başardı. Şu an için yangının çıkış nedeni hakkında bir inceleme süreci başlatılmış durumda.