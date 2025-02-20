Şişli’de Yangın: Çatıda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

MESHUTİYET MAHALLESİ’NDE YANGIN PANİĞİ

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Akkirman Sokak’ta, bugün saat 15.00 civarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler hızla binanın içini yoğun dumanla kaplarken, panikleyen 8 kişi çatıya çıkarak yardım talep etti.

ÇATIDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak çatıda mahsur kalan kişilere ulaştı ve onları güvenli bir şekilde tahliye etti. Kurtarılan bireylere sağlık ekipleri olay yerinde ambulans içerisinde gerekli sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yangına şahit olan Osman Kulu, “Dumanı fark edince hemen buraya geldim. İtfaiye, iki kız çocuğunu, anne ve babalarını ve bir bebeği dışarı çıkardı. Hâlâ içeride kalanlar vardı, onları da şimdi tahliye ediyorlar. Yangının neden çıktığını bilmiyorum” diyerek durumu aktardı. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.