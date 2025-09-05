Şişli’de Yangın Çıkan Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul’un Şişli ilçesinde, ağaçlık alanlarda yangın çıkardığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Olay, dün saat 15.30 civarında Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı’nda, ardından saat 16.05 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı’nda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangınları söndürme çalışmalarını yürüttü.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Yangınlarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İncelemeler sonucunda, yangınları ateş yaktığı belirlenen bir kişinin çıkardığı ortaya çıktı. Şüpheli M.T. (40) isimli şahıs, görüntülerin analiz edilmesinin ardından yakalandı.
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘kasten yangına sebebiyet verme’ suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.