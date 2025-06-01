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Şişli’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE SEBEBİ

Şişli’de yer alan ağaçlık bir alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki yol kenarındaki ağaçlık alanda, kesin olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlak verdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangının çıkmasıyla birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa süre içerisinde söndürmeyi başardı. Yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı.

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