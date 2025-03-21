Şişli’deki Irak Konsolosluğu’na Silahlı Saldırı

IRAK CUMHURİYETİ KONSOLLUĞUNA SALDIRI

Şişli’de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu’na motosikletle gelen iki kişi, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yapıyor.

OLAYIN DETAYLARI

Saat 21.30 civarında gerçekleşen saldırıda, kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli iki şahıs konsolosluğa doğru ateş açtı. Şüpheliler, toplamda 9 el ateş ettikten sonra kullanmış oldukları motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kimse olmamasına rağmen, atılan kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti.

POLİS EKİPLERİ DEVREDE

Olayın hemen ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek incelemelerine başladı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.