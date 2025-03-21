Haberler

Şişli’deki Irak Konsolosluğu’na Silahlı Saldırı

IRAK CUMHURİYETİ KONSOLLUĞUNA SALDIRI

Şişli’de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu’na motosikletle gelen iki kişi, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yapıyor.

OLAYIN DETAYLARI

Saat 21.30 civarında gerçekleşen saldırıda, kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli iki şahıs konsolosluğa doğru ateş açtı. Şüpheliler, toplamda 9 el ateş ettikten sonra kullanmış oldukları motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kimse olmamasına rağmen, atılan kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti.

POLİS EKİPLERİ DEVREDE

Olayın hemen ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek incelemelerine başladı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Protestolar: 97 Gözaltı

İmamoğlu'nun gözaltı sürecinin ardından başlayan protestolarda, İçişleri Bakanı 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gösteriler devam ediyor.
Haberler

Club Leon 2025 Dünya Kupası’ndan Men Edildi

FIFA, Club Leon'un Kulüpler Dünya Kupası'ndan men edilmesine karar verdi; gerekçe olarak, Pachuca ile aynı sahiplik durumu belirtildi. Yerine gelecek takım belirlenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.