ŞİŞLİ’deki kavga, silahlı çatışmaya dönüştü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Şişli’de bir gece kulübünde müşteriler arasında yaşanan kavgada güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu çatışma çıktı. 3 Nisan Perşembe günü saat 04.30 sularında Harbiye’de gerçekleşen olayda, dışarı çıkartılan müşteriler güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada bazı kişiler ateş açarak güvenlik görevlisi Armağan Türk’ü ve yoldan geçen bir müşteri olan M.A.’yı yaraladı.

YARALILAR VE İHRAÇ SINIRLARI

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri ağır yaralı olan Armağan Türk ile M.A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Türk, yapılan tüm müdaheleler sonrası kurtarılamadı. M.A.’nın durumunun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Çatışma sonrası şüpheliler olay yerinden kaçtı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya dair soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA SÜRECİ

Gece kulübünde müşteriler arasında yaşanan güvenlik sorunu sonucunda, kulüp çalışanlarından bazıları gözaltına alındı. Daha sonra, Denizli’ye kaçan şüphelilerin yerini tespit eden polis, burada da yakaladı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında ve olay yerinde yapılan aramalarda 2 silah ele geçirildi. Ayrıca, bir silahın kullanıldıkları araçtan boş bir araziye atıldığı belirlendi ve bu silah da kısa sürede bulundu.

SONUÇLAR VE TUTUKLAMALAR

Güvenlik görevlisi İ.A. Yalova’da yakalanırken, yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.U. adli makamlarca serbest bırakılırken, M.C.K. adli kontrol şartıyla serbest kalmış durumda. Olay, gece kulübündeki bir müdahale sonucu patlak veren silahlı çatışmayı ve bu çatışmanın mahiyet ve sonuçlarını gözler önüne seriyor.