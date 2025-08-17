Şişli’deki Kaza 2 Kişi Kurtuldu

KAZA ANIDAN GELİYOR

Şişli’de, caddede ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki sürücünün kullandığı iddia edilen otomobil, 7 araca ve bir seyyar tezgaha çarptı. Olayda ne ölen ne de yaralanan oldu. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın hızla ilerlediği anlarda yolda bulunan 2 kişi ise dakikalarla ölümden kurtuldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay, saat 00.10’da Bozkurt Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip seyir halindeki seyyar tezgaha çarptı. Savrulan otomobil, önündeki park halindeki 4 ticari araca ve 3 motosiklete çarparak durabildi. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan incelemede araçlarda ve seyyar tezgahta hasar meydana geldiği öğrenildi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIYOR

Kazanın sırasında yaralanan olmadı fakat kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin seyyar tezgaha ve 7 araca çarptığı anlar yer alıyor. Ayrıca, aracın hızla ilerlediği sırada yolda bekleyen 2 kişinin koşarak kaçtığı ve ölümden son anda kurtuluş anları da görüntülenmiş durumda. Olayla ilgili polislerin başlattığı soruşturma devam ediyor.