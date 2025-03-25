Şişli’deki Kent Lokantaları Neden Kapatıldı?

KENT LOKANTALARININ KAPATILMASI ÜZERİNE GÜNDEME GELEN SORULAR

CHP’li kaynaklara göre, “Kent Lokantaları neden kapatıldı?” sorusu gün yüzüne çıkıyor. Bazı sosyal medya platformları ve haber siteleri, Şişli’deki gezici kent lokantalarının faaliyetlerinin sona erdiğini belirtiyor. Peki, Şişli’de kent lokantaları gerçekten kapatıldı mı? İşte bu konudaki detaylar…

ŞİŞLİ KAYYUMU VE KAPATMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen terör soruşturması sonucu tutuklanıp cezaevine gönderilen Resul Emrah Şahan’ın yerine, Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in ilk uygulaması tartışmalara yol açtı. Ertürkmen’in ilçedeki kent lokantalarını kapattığı iddia ediliyor. Yazılı bir belge göndermeyen ancak sözlü olarak lokantaların kapatılacağını belirttiği öne sürülen Ertürkmen, belediyenin gezici kent lokantası olarak kullanılan aracı da belediye garajına çektiği ifade ediliyor. Cevdet Ertürkmen, Resul Emrah Şahan’dan görevini devralmasının ardından belediye önündeki caddede bulunan bayrak ve posterleri de toplatmıştı.

CHP Şişli İlçe Örgütü’nün, kapatılan Mahmut Şevket Paşa Kent Lokantası önünde saat 15.00’te bir basın açıklaması gerçekleştireceği öğrenildi. Bu durum, yerel yönetimle ilgili gelişmelere ilgiyi artırıyor ve CHP’nin tepkisini ortaya koyma fırsatı sunuyor.