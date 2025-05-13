Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde Etkinlik Yapıldı

ETKİNLİK HEMŞİRELİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENDİ

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Hemşirelik Haftası” çerçevesinde kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bu etkinlikte Türkiye genelinde hemşirelerin geçmişten bugüne kullandığı kıyafetlerin sergilendiği bir defile yer aldı. Hemşireler, bu defile için özel olarak tasarlanan kıyafetlerle sahnede yer aldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE MESAJLAR

Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sümeyye Çınaroğlu, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) 2025 yılı için belirlediği “Dünyayı Değiştirecek Hemşirelik Gücü” temasının, yalnızca bir slogan olmadığını vurguladı. Bu sayede, hemşirelerin sahip olduğu potansiyelin, etki alanının ve dönüşüm gücünün küresel bir yansıması olduğuna dikkat çekti. Çınaroğlu, “Bugün artık bilim de kabul ediyor ki hemşireliğin değeri, sadece bir bakım eylemi değil, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve sistemsel bir güçtür. Biz sadece mesleğimizi icra etmiyoruz, hayatlara dokunuyor, sistemleri ayakta tutuyoruz. En güzel yatırımın insana olan yatırım olduğunu yüreğinde taşıyan herkese teşekkür ediyor, hemşireliğin değerinin daha da görünür olduğu bir gelecek diliyorum.” ifadelerini kullandı.