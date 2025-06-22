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Şişli Kaymakamlığı, 1 Gün Yasakladı

GÖSTERİLERİN YASAKLANMASI

Şişli Kaymakamlığı, ilçe genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, bazı grupların sosyal medya platformları üzerinden ilçede çeşitli protesto ve etkinlikler organize etmeye yönelik çağrılar yaptığı tespit edildi.

ETKİNLİKLERİN TEHDİTLERİ

Bu tür etkinliklerin, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturabileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirildi. Bu bağlamda suç işlenmesini önlemek, genel sağlığı ve genel ahlakı korumak amacıyla 22.06.2025 tarihi itibarıyla Şişli ilçesi sınırları içindeki her türlü açık ve kapalı alan etkinliği yasaklandı.

YASAK KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER

Yasak kapsamına, toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve protesto eylemleri gibi çeşitli etkinlikler de dahil edildi. Şişli Kaymakamlığı, bu yasak ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor.

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