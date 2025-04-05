“Şişli Kent Lokantası CHP Yönetimince Kapatıldı.” “AK Parti İle Yeniden Açılacak.” “Algılar Gerçeği Yansıtmıyor.”

AK PARTİLİ DEMİR’DEN ŞİŞLİ KENT LOKANTASI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Paylaşımında, “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz” dedi.

LOKANTANIN KAPANMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Demir, konuyla ilgili olarak, “Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

YENİDEN AÇILACAĞINI DUYURDU

Şişli Belediyesi’nin açıklamasını da paylaşan AK Partili Demir, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğraması arzu etmeyiz” dedi. Demir, “Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak” müjdesini verdi.

CHP’YE ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Demir, açıklamasının devamında CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız” şeklinde konuştu.