Şişli Kent Lokantası CHP Yönetimince Kapatıldı. Yeniden Açılacak

AK PARTİ’DEN ŞİŞLİ KENT LOKANTASI AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz” dedi.

LOKANTANIN KAPANMA NEDENİ CHP BELEDİYESİ

Paylaşımında lokantanın kapanma nedenini açıklayan yetkili, “Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

YENİDEN AÇILACAĞI MÜJDESİ

Şişli Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan AK Partili yetkili, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak” dedi.

CHP’YE ELEŞTİRİ

Açıklamasını sürdüren yetkili, “Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız” sözleriyle CHP’ye tepki gösterdi.