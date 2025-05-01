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Şişli Ve Beyoğlu’nda 1 Mayıs Önlemleri Kaldırıldı

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İSTANBUL VALİLİĞİNİN TEDBİRLERİ

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için hazırladığı önlemler kapsamında, sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi’ne bağlantılı olan birçok cadde ve sokak trafiğe kapattı. Bu önlemler, etkinliklerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alındı.

BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİK SONRASI AÇILMA

Etkinliklerin sona ermesiyle birlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapanan yolları tekrar araç ve yaya trafiğine açtı. Bu işlem, bölgedeki normal yaşamın yeniden başlamasını sağladı.

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