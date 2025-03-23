Şişli’ye Kayyum Atanan Cevdet Ertürkmen Kim?

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum olarak Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen atandı. Bu atama sonrası, Cevdet Ertürkmen hakkında Google’da arama yapılmaya başlandı.

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR?

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına Kahramanmaraş’ta ilkokul ile başladı ve ortaokul ile liseyi Kahramanmaraş ile Eskişehir’de tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü yaz döneminde bitirdi. Devamında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Afet Yönetimi” konulu tez çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamladı. Evli ve üç çocuk babası olan Cevdet Ertürkmen, ayrıca İngilizce bilmektedir.