Şişli’ye Yürüyüş Ve Gösteri Yasaklandı

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

İstanbul’un Şişli ilçesinde, gösteri ve yürüyüşlerin kamu düzenini ve güvenliğini tehdit edebileceği nedeniyle 1 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Şişli Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını bildirdi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı grupların sosyal medya üzerinde ilçe sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenleme çağrıları yaptığı belirtildi.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER

Planlanan veya muhtemel etkinliklerin kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirildi. Açıklamada, “Bu çerçevede; suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 1 gün süreyle Şişli ilçesi sınırları içinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.