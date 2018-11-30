Şişli’de iş merkezinde yangın

İstanbul güne yangınla uyandı. Şişli’de bulunan 17 katlı bir iş merkezinin beşinci katında başlayan yangın nedeniyle plazada bulunan çalışanlar odalarına sığındı.

İlk bilgilere göre 10 kişinin üst katlarda mahsur kaldığı bildirildi.

İstanbul Şişli’de bulunan bir iş merkezinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar binanın çıkış yollarını kapattı. Çalışanlar dumandan etkilenmemek için üst katlara sığındı. Ancak bu kez de içeride mahsur kaldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yanı sıra içeride mahsur kalan çalışanları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin iş merkezindeki arama çalışması sürüyor…

HÜRRİYET