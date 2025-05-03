Sismik İzolatörler Deprem Hasarını Azaltıyor

DEPREM HASARINI AZALTAN SİSMİK İZOLATÖRLERE İLGİ ARTMAKTA

Türkiye’de deprem hasarını yüzde 80 oranında azaltabilen sismik izolatörlerin test edilebildiği tek merkez olan Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik İzolatör Test Merkezi’nde yoğun bir ilgi gözlemleniyor. Merkez sorumlusuna göre, her deprem sonrası izolatörlere olan talep giderek artıyor. Doç. Dr. Ali Bozer, “Talep giderek artıyor. Her deprem olduğunda talepte de artış oluyor” açıklamasında bulundu.

TEST MERKEZİ BAĞIMSIZ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul’un ardından farklı illerde meydana gelen depremler, sismik izolatör sistemine olan ilgiyi artırdı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Sismik İzolatör Test Merkezi, yapıda uygun görülen katlar, kolonlar ve betonarme perdelerin altına yerleştirilen bu izolatörlerin test edildiği Türkiye’deki tek bağımsız merkez olarak dikkati çekiyor. Burada yerli ve yabancı firmalar tarafından üretilen izolatör prototipleri, deprem anında binaya zarar verecek şiddetlerdeki kuvvetlerle test edilerek sağlamlıkları kontrol ediliyor. Doç. Dr. Bozer, merkezinin Türkiye’deki tek olduğunu ve dünya genelinde ilk 5 arasında yer aldığını belirtiyor.

DEPREMİ YALITAN SİSTEMİN ÖNEMİ

Deprem izolatörlerinin, deprem enerjisinin yapıya aktarılmasını engelleyen, binayı depremin etkisinden koruyan bir sistem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bozer, “Deprem dediğimiz şey bir deplasman hareketidir. Bu da o deplasman oluştuğu zaman etkilerin yapıya aktarılmasını olabildiğince azaltmaya çalışan bir sistemdir” dedi. Merkezde hem yatay kuvvetler hem de düşey yüklerle yapılan testlerde, düşeyde 1500 ton, yatayda ise 200 tona kadar çıkıldığını dile getirdi.

KONUTLARDA ARTAN TALEP

Sağlık Bakanlığı’nın belirli bir yatak kapasitesi üzerindeki hastanelerde sismik izolatör kullanımını zorunlu kıldığını anlatan Doç. Dr. Bozer, “Belli bir yatak kapasitesinin üzerindeki hastanelerde sismik izolatörlerin kullanılması zorunlu, dolayısıyla yurt içinde en çok Sağlık Bakanlığı talepçi oluyor” dedi. 2023 yılı Kahramanmaraş depremlerinin ardından konutlarda da talep artışının başladığını kaydeden Bozer, “Birçok konutun can güvenliği performans seviyesini sağlamasına rağmen hasarlar neticesinde yıkılıp tekrar yapılmak zorunda kalması, ekonomik kaybı büyük hale getiriyor” dedi. Bu cihazların konutlarda telaffuz edilmesinin değerli olduğunu düşündüğünü belirtti.

SIK KULLANIM ORANLARI

Sismik izolatörlerin maliyetinin çok katlı binalar için toplam maliyetin yüzde 5-10 seviyelerine kadar ulaşabildiğini açıklayan Doç. Dr. Bozer, “Bu sistem bitmiş bir bina maliyetinin yüzde 5-10 seviyelerini aşmıyor. Az bir maliyet artışıyla çok daha güvenli mahallelere kavuşabiliriz” diye konuştu. Depremin yarattığı korkunun bile hissedilmemesi gerektiğini belirten Bozer, bu cihazların kullanıldığında depremi çok az hissedeceğini vurguladı. Bu durumun talebi artıracağına inandığını ifade etti.