SİSTAN-BELUÇİSTAN’da 5 Polis Şehit Oldu

İRAN’DA POLİSLERE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, devriye ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Saldırı, Sistan-Beluçistan eyaletinin İranşehr kentindeki kontrol noktasında bulunan iki devriye ekibine yapıldı. Olay sonucunda 5 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

SALDIRININ ÜSTLENİLMEMESİ VE OPERASYON

Henüz bu saldırıyı üstlenen bir grup bulunmuyor. Saldırganların yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, olayın aydınlatılması ve güvenliğin sağlanması için gerekli önlemleri alıyor.