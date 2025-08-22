Haberler

SİSTAN-BELUÇİSTAN’da 5 Polis Şehit Oldu

İRAN’DA POLİSLERE YAPILAN SİLAHLI SALDIRI

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, devriye ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Saldırı, Sistan-Beluçistan eyaletinin İranşehr kentindeki kontrol noktasında bulunan iki devriye ekibine yapıldı. Olay sonucunda 5 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

SALDIRININ ÜSTLENİLMEMESİ VE OPERASYON

Henüz bu saldırıyı üstlenen bir grup bulunmuyor. Saldırganların yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, olayın aydınlatılması ve güvenliğin sağlanması için gerekli önlemleri alıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aile Yılı İçin Kapsamlı Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Aile Yılı" dönemiyle aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla destek ve yatırımların devam edeceğini duyurdu.
Haberler

Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

Aksaray-Konya karayolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla şarampole devrildi. Araç büyük hasar görürken, sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.