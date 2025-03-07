Site Yönetimlerinde Yetkisiz Firmalara Denetim Baştan

YENİ DÜZENLEME DEVREYE GİRDİ

Türkiye’de site yönetimleri ve aidatlarla ilgili devam eden şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, “Kat Mülkiyeti Kanunu” çerçevesinde “Tesis Yönetim Hizmetleri” düzenlemesini tamamlayarak site yönetimlerinde yeni bir dönem başlattı. 7 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, yetkisiz firmaların faaliyetlerini durdurmayı, aidat harcamalarını şeffaf hale getirmeyi ve kat maliklerini korumayı hedefliyor. Yeni sistemle, yalnızca Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketler site yönetimi yapabilecek ve tüm harcamalar bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenecek.

PROFESYONEL YENİ YÖNETİM MODELİ

Yeni düzenlemeye göre, site yönetimleri artık profesyonel ellerde yönetilecek. Kat malikleri, dilerlerse yönetimi Bakanlık tarafından belgelendirilmiş ve sınıflandırılmış şirketlere devredecek. Bu şirketler, otopark, bahçe ve sosyal alanların mevzuata uygun kullanımının yanı sıra teknik birimlerin bakımından sorumlu olacak. Ayrıca, evsel atık yönetimi ve enerji verimliliğini takip ederek gerekli durumlarda ilgili kurumlara bildirimde bulunacak. Yetki belgesi olmayan firmaların artık site yönetimi yapmaları mümkün olmayacak.

AİDATLARIN DENETİMİ VE ŞEFFAFLIK

Fahiş aidat artışlarına karşı en dikkat çekici adım, harcamaların denetim altına alınması olacak. Bağımsız denetim şirketleri, site yönetimlerinin tüm mali işlemlerini yılda en az bir defa kontrol edecek. Bakanlık, bu denetimlerle keyfi harcamaların ve usulsüz aidat zamlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Kat maliklerine şeffaflık sağlamak için elektronik bir yazılım sistemi de hayata geçecek; bu sayede site yönetimleriyle ilgili tüm bilgilere online erişim sağlanacak. Özellikle İstanbul’da aidatların yüzde 50-75 oranında artığı bir dönemde, bu düzenleme vatandaşlar için umut verici oldu.

HUKUKİ SINIRLAR VE AİDAT ARTIRIŞLARI

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidat artışlarının hukuki bir sınırı olmadığını ancak keyfi zamların zorunlu olmadığını belirtti. Kiraz, “Aidat artışları genel kurul toplantılarında karara bağlanmalı. Kat malikleri toplantılara katılarak hesapları incelemeli ve itirazlarını tutanağa geçirmeli” dedi. Bu açıklama, yeni düzenlemenin kat maliklerine daha fazla söz hakkı tanıyabileceğine işaret ediyor.

İSTANBUL’DA REKOR AİDATLAR

Son dönemde İstanbul’da site aidatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Lüks villa sitelerinde aidatlar 30.000 TL ile 55.000 TL arasında değişirken, şehir genelinde ortalama aidat bedeli 2.000 TL’yi aşmış durumda. TOKİ konutlarında ise en düşük aidatlar görülüyor. Özellikle yüzde 75’e varan zam oranları, vatandaşların protestolarına neden olmuş ve bu durum Bakanlık’ı harekete geçiren etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.