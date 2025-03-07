Site Yönetimlerine Yeni Denetim Düzenlemesi

DENETİM SÜREÇLERİ YENİLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu” kapsamındaki binalarda çalışacak yönetim şirketleri için yeni mevzuat düzenlemeleri üzerinde çalışmaları tamamladı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlık tarafından sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

HİZMETLERİNİ ARTIRACAKLAR

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek olan bu şirketler, kat maliklerine ve kiracılara sundukları taşıma hizmetlerinin yanı sıra otopark, bahçe ve sosyal alanlar gibi ortak kullanım alanlarının ruhsat ve projelere uygun bir şekilde işletilmesini sağlayacak. Ayrıca, kazan dairesi ve asansör gibi teknik ekipmanların düzenli bakımını yaparak enerji verimliliğini artırmanın yanı sıra evsel atık yönetimini de düzenleyecekler. Şirketler, ayrıca eksiklikler ve alınması gereken önlemler hakkında bina yönetimi ve kat maliklerini bilgilendirecek. Site yönetimleri gerekli tedbirleri almazsa, bunları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme yetkisine de sahip olacaklar.

Bu şirketlerin yönettiği binalardaki faaliyetler ile harcamalar, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim şirketleri tarafından kontrol edilecek. Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak ve kat maliklerinin talep etmesi durumunda ek denetim de sağlanacak. Ayrıca, kat maliklerinin yaşadıkları binaların yönetimine dair bilgi ve belgelere daha kolay ulaşması için Bakanlık tarafından elektronik bir yazılım sistemi geliştirilecek ve kamuya sunulacak. Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve alınan değerlendirmelerin ardından nihai şeklini alacak. Bu düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a iletilecek.