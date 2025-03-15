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“Paulista Sakatlık İddialarına Sert Çıktı”

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“Paulista Sakatlık İddialarına Sert Çıktı”

MAÇ SONRASI BEŞİKTAŞ’IN KAYBI

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 yenildi. Sakatlığını atlatan ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Paulista, ilk yarının sonunda Emirhan Topçu ile yer değiştirdi.

PAULISTA’DAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı futbolcu, kendisi hakkında çıkan sakatlık haberlerine tepki gösterdi. Paulista, “Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım.” dedi.

Trabzonspor, Başakşehir’i Farklı Geçti

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Trabzonspor, Başakşehir’i Farklı Geçti

2024-2025 SEZONUNDA HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanı sürüyor. Ligin 28. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda hakem Mehmet Türkmen’in düdüğüyle başlayan karşılaşmada konuk takım olan bordo-mavililer, mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanmayı başardı.

SİMON BANZA İLE BAŞLADI

Trabzonspor’un galibiyetini getiren goller; 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy’den geldi. Başakşehir, 59. dakikada Krzysztof Piatek ile penaltı kazanmasına rağmen bu fırsatı değerlendiremedi. Polonyalı futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır başarılı bir şekilde gole izin vermedi. Ayrıca, 64. dakikada Deniz Türüç’ün kırmızı kart görmesiyle Başakşehir mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

FATİH TEKKE YENİ GÖREVİNE GALİBİYETLE BAŞLADI

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçında galibiyetle tanıştı. Bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, yaklaşık bir yıl aradan sonra ligdeki ilk deplasman zaferini elde etti. Bordo-mavililer, son galibiyetini geçen yılın mayıs ayında yine Başakşehir karşısında kazanmıştı. Bu sonuçla Trabzonspor, ligde iki maç aranın ardından galip gelerek puanını 35’e yükseltti. Başakşehir ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 36 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLARIN PROGRAMI

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Başakşehir ise Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fatih Tekke İle Trabzonspor Deplasmanda Galip

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Fatih Tekke İle Trabzonspor Deplasmanda Galip

MAÇIN DETAYLARI

2024-2025 sezonunda Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligin 28. hafta mücadelesinde Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda hakem Mehmet Türkmen’in düdük çalmasıyla başlayan maçta konuk takım Trabzonspor, rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller, 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Batista Mendy’den geldi.

BAŞAKŞEHİR’DE PENALTI HATASI

Başakşehir’de Krzysztof Piatek, 59. dakikada penaltı şansı yakaladı; ancak bu fırsatı değerlendiremedi. Polonyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır başarıyla engelledi. Maçın ilerleyen dakikalarında Başakşehir, Deniz Türüç’ün 64. dakikada kırmızı kart görmesi sonucu mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

TRABZONSPOR’UN GALİBİYETİ

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçında galibiyeti elde etti. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini kazanarak, yaklaşık bir yıl aradan sonra ligde deplasmanda galip gelmiş oldu. Bordo-mavililer, son olarak geçen yıl mayıs ayında Başakşehir’i deplasmanda mağlup etmişti. Bu sonuç, Trabzonspor’un ligde iki maç aradan sonra kazanarak 35 puana ulaşmasını sağladı.

GELECEK MAÇLAR

Başakşehir ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Başakşehir ise Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Paulista, Sakatlık İddialarına Tepki Gösterdi

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Paulista, Sakatlık İddialarına Tepki Gösterdi

BEŞİKTAŞ’IN KONYASPOR’A KAYBI

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 yenildi. Sakatlığını geride bırakarak uzun bir aradan sonra sahaya dönen Paulista, ilk yarının sonuna doğru Emirhan Topçu ile değiştirildi.

PAULİSTA’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, kendisi hakkında çıkan sakatlık haberlerine karşı tepkisini dile getirdi. Paulista, “Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım.” diyerek durumu netleştirdi.

Sakaryaspor Yeni Malatyaspor’u Farklı Geçti

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Sakaryaspor Yeni Malatyaspor’u Farklı Geçti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri de değerlendirmelerde bulundu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, “Müsabakaya baktığımızda geçmiş maçlardaki tecrübesizliğimiz, saha içerisinde pozisyon almadaki sıkıntılarımız ve maça konsantre olamamamız, maçın ilk 15 dakikasında erken gol yememiz, kırılgan bir takım olmamız 15. dakikadan sonra 42-43′. dakikaya kadar takımın oyunu dengelemesi, arkasından yine aynı şekilde ikinci ve üçüncü golleri yiyip devre arasına gitmemiz ikinci yarıya başlamış ve maçın son bölümünde yine aynı hatalardan kaynaklanan dört ve beşinci golleri yememiz şuna olayı getiriyor; saha içerisindeki arkadaşlarımızın genç olması. Her hafta aynı skorlara yakın skorlarla mağlup olmamız kendilerini saha içerisinde bazı psikolojik baskı altında işletmelerinden dolayı yine buradan da 5-0’lık bir sonuçla ayrılıyoruz. Ama çocukların saha içerisinde, oyunu çirkinleştirmeden iyi niyetiyle mücadele etmeleri her hafta bir tık üstüne koymaları bizi skordan daha çok sevindiren bir olay. Skor üzücü ama skordan daha çok bizim düşündüğümüz çocukların mesafe kat etmesi. Ligin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bundan sonra da yapacak bir şey yok zaten” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK ZORLUKLARA RAĞMEN KAZANDIK

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise maçı değerlendirirken, “Psikolojik olarak gerçekten zor bir müsabakaya çıktık diyebilirim. Bu işin zorluğu belki rakibimizin gücünden kaynaklanmıyor ama rakibin içinde bulunduğu durum, yaşadıkları travmatik bir takım hadiseler derken onların da morali bozuk. Üstüne çok fazla gitsen farklı skorlar ortaya çıkabiliyor, rakip çok fazla üzülebiliyor. İşi çok ciddiye almazsan bu futbol her zaman dikkatli olman gereken bir durum. Neticede kazandık. Birlikte oynama alışkanlığını artırdığımız bir maç oldu. Görmediğimiz oyuncuları dahil ettik, onların performansını tekrar değerlendirdik. Yani her şeyiyle pozitif bir müsabakaydı diyebiliriz” şeklinde konuştu.

MARMARA DERBİSİ HEYECANI

Ligin 31. haftasında Kocaelispor ile oynanacak Marmara Derbisi hakkında da açıklamalar yapan Püren, “Bana göre Süper Lig de dahil Türkiye’nin sayılı müsabakalarından bir tanesi olacağına eminim. Oyuncuları çok fazla bu anlamda motive etmemize gerek kalmayacak. Zaten ezeli rekabet sürüyor. Sadece temennimiz dostluk içerisinde olay çıkmadan hak edenin kazandığı bir müsabakanın olacağına inanıyoruz. Tabii ki düşüncemiz buradan her zaman oraya kazanmak için giden bir Sakaryaspor var ve biz de bu geleneği devam ettireceğiz” dedi.

– SAKARYA

İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Detayları

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İstanbul’da BEDAŞ Elektrik Kesintisi Detayları

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Mart’ta İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşiyor. İstanbul’daki elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesini kontrol edebilir. 16 Mart tarihindeki söz konusu kesintilerin detayları şu şekilde:

BEYLİKDÜZÜ’NDE DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ

16 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Beylikdüzü ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin nedeni, “Deplase Çalışması” olarak belirtiliyor. Etkilenen bölgeler arasında Merkez-Yakuplu mahallesi yer alıyor. Bu kesinti sırasında 208., Binnaz, Geçit, Hürriyet ve Yakuplu sokaklarında elektrik olmayacak. İş sağlığı ve güvenliği de gözetilerek bu çalışma yürütülüyor.

GAZİOSMANPAŞA’DA ABONE BAĞLANTISI NEDENİYLE KESİNTİ

Aynı gün 09:30 ile 11:00 saatleri aralığında Gaziosmanpaşa ilçesinde de elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintinin nedeni “Abone/Şube Bağlantısı” olarak açıklandı. Merkez-Merkez mahallesi etkileniyor ve Ali Galipbey ile Huzur sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti sırasında da iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutulacak.

FATİH’TE BAKIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE KESİNTİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde 16 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştirecek kesinti ise bakım çalışması nedeniyle. “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle kesinti uygulanacak ve özellikle Merkez-Beyazıd mahallesi başta olmak üzere birçok sokak etkileniyor. Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Akikçiler, Altıncılar, Aynacılar ve diğer sokaklar da bulunuyor. İş sağlığı ve güvenliği kriterleri çerçevesinde bu bakım çalışması yapılacak.

YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİNDE DE KESİNTİ OLACAK

Fatih ilçesinde bir başka kesinti de Yavuz Sultan Selim mahallesinde meydana gelecek. 09:00 ile 15:00 saatleri aralığında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile bu mahalledeki Halic, Haraççıbasi, Hisarönü ve diğer sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bu kesinti gerçekleştirilerek, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülecek.

Sırbistan’da Tarihinin En Büyük Protestosu

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Sırbistan’da Tarihinin En Büyük Protestosu

GEÇMİŞ YILIN TRAGİK OLAYIYLA BAŞLAYAN PROTESTOLAR

Sırbistan’da geçtiğimiz yıl kasım ayında Novi Sad’daki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, bugün ülkede büyük bir kalabalıkla devam etti. Bugünkü gösteri, Sırbistan tarihinin en kapsamlı eylemlerinden biri oldu. Ülkenin dört bir yanından katılımcılarla birlikte, İçişleri Bakanlığı protestocuların sayısının 107 bin olduğunu bildirdi.

SLOVİA MEYDANI’NDA YÜZBİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

“15 kişi için ayın 15’inde” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Katılım yüz binlerle ölçülürken, şehir merkezindeki Slavija Meydanı ve çevresindeki sokaklar doldu taştı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic aleyhinde sloganlar atarak, trajedide hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Yerel saatle 19.00’da, hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık bir anma gerçekleşti.

Gösteri öncesinde iktidar partisine mensup siyasetçiler, protestoların yurt dışı kaynaklı olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Vucic, bu eylemlerde büyük çaplı şiddet olaylarının patlak verebileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Sırbistan’da 1 Kasım 2024’teki trajedi sonrasında hükümet karşıtı protestolar, öğrenci grupları öncülüğünde geniş bir destek aldı. Bu durum, bazı üniversitelerde eğitimin kesilmesine ve Başbakan Milos Vucevic’in de aralarında bulunduğu birçok istifaya sebep oldu.

Konyaspor, 9 Kişilik Beşiktaş’ı Yendi

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Konyaspor, 9 Kişilik Beşiktaş’ı Yendi

BEŞİKTAŞ’IN KAZANAMADIĞI KIRMIZI KART STATİSTİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar hakkında dikkat çeken bir istatistik gün yüzüne çıktı. Beşiktaş, Süper Lig’de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçta galip gelemedi. Bu beş maçta iki kez berabere kalan siyah-beyazlılar, üç kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

KONYASPOR’A KARŞI TARİHİ MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Konyaspor’a 1-0 yenilerek Süper Lig tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir rakibine karşı mağlup oldu. Bu durum, siyah-beyazlıların son dönemdeki performansına dair çarpıcı bir tablo sergiliyor. Alınan bu sonuç, takımın ligdeki stratejik eksikliklerini gözler önüne seriyor.

Villarreal Real Madrid Maçı Özet Detayları

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Villarreal Real Madrid Maçı Özet Detayları

LA LİGA HEYECANI DEVAM EDİYOR

La Liga’daki heyecanlı mücadele kaldığı yerden sürüyor. Futbolseverler, Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasını kaçıranlar geniş özet ile maçın kritik anlarını izlemek istiyor. Bu nedenle “Başakşehir Trabzonspor maçı özeti izle!” araştırmaları artıyor. Peki, bu maçın sonucu ne oldu ve golleri kimler attı?

BİLGİLER BURADA!

Yaygın olarak merak edilen, “YouTube Başakşehir Trabzonspor La Liga maç özeti!” aramaları ve Konyaspor Beşiktaş özet videoları, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Villarreal Real Madrid maç özeti izlemek için ihtiyaç duyulan bilgiler ise haberimizin detaylarında mevcut. Villarreal Real Madrid maçının geniş özeti ve önemli anlarına buradan ulaşmak mümkün.

Villarreal Real Madrid karşılaşması 2-1’lik Real Madrid avantajıyla sona erdi. Maç, Bein Sports üzerinden canlı olarak yayınlandı ve maç özetini izlemek isteyenler için Bein Sports YouTube kanalında anbean yer alıyor. İyi seyirler dileriz!

Mikrofon Kazası Trump’ı Gülümsetti!

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Mikrofon Kazası Trump’ı Gülümsetti!

ABD BAŞKANININ MİKROFON OLAYI

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken talihsiz bir olay yaşadı. Yanlışlıkla yüzüne çarpan bir boom mikrofon, Trump’ın ağzına değdi. Başkan anlık bir refleksle gözlerini kapattı ve kafasını geri eğdi, ancak mikrofon bu sefer de yüzünün diğer tarafına geldi. Trump, muhabire “ters ters” bakarak durumu komik hale getirdi. Gazeteci mikrofonu hızla çektiğinde, Trump eğlenerek iki kaşını kaldırdı. Trump, muhabiri kastederek, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” diyerek şaka yaptı. Mikrofonu tutan operatörün çalıştığı medya kuruluşu hakkında ise bilgi verilmedi.

TEŞVİK VERİCİ DAKİKALAR

Mikrofon olayı yaşanmadan dakikalar önce, Trump Beyaz Saray bahçesinde Marine One’ın merdivenlerini tırmanırken küçük bir tökezleme yaşadı. Başkan Trump, DOGE başkanı Elon Musk’ın dört yaşındaki oğlu X’in helikoptere binmesine yardım ederken sağ ayağını ilk basamağın altına taktı. Trump, bu talihsiz durum sonrası kendini tuttu ve geri kalan basamakları hızla çıkarak durumu atlattı.

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