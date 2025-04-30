ABD Yaptırımları İran Petrolüne Yönelik

YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran petrolü ve bu petrolü taşımakta olan gemilere yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Bu yaptırımların, ABD ile İran arasında Tahran’ın nükleer programını sınırlamasına yönelik gönüllü olarak yaptırımların hafifletilmesini amaçlayan görüşmeler sırasında gelmesi dikkat çekiyor. Rubio, “Bugün Dışişleri Bakanlığı, İran petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri ticaretiyle uğraşan yedi kuruluşa yaptırım uyguluyor ve iki gemiyi bloke edilmiş mal varlığı olarak tanımlıyor” açıklamasını yaptı. Başbakan Donald Trump, maksimum baskı kampanyası çerçevesinde, İran’dan Çin’e yapılan ihracat da dahil olmak üzere yasadışı petrol ve petrokimya ihracatını sıfıra indirmekte kararlı olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER İLERLEME KAYDEDİYOR

Rubio, İran petrolünün taşınmasıyla bağlantılı iki şirkete ve bu şirketlerle ilişkili iki gemiye daha yaptırım uygulandığını ifade etti. Yeni yaptırımların, Tahran’ın nükleer programını sınırlamak amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gelmesi dikkat çekici. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un katıldığı teknik heyetlerle dolaylı görüşmelerin üçüncü turu 26 Nisan’da Umman’da gerçekleşti. Görüşmeler sonrasında Arakçi, sürecin olumlu gittiğini belirtti ancak İran’ın nükleer programına dair anlaşmanın detayları ve temel ilkelerinde hala ihtilafların devam ettiğini vurguladı.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME TARİHİ

Umman Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki görüşmenin 3 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. İran tarafı, görüşmenin yeri ve zamanının Umman makamları tarafından belirleneceğini kaydetti. ABD merkezli Axios haber portalı, dördüncü turun 3 Mayıs’ta Roma’da yapılabileceğini bildirdi.