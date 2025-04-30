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ABD Yaptırımları İran Petrolüne Yönelik

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ABD Yaptırımları İran Petrolüne Yönelik

YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran petrolü ve bu petrolü taşımakta olan gemilere yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Bu yaptırımların, ABD ile İran arasında Tahran’ın nükleer programını sınırlamasına yönelik gönüllü olarak yaptırımların hafifletilmesini amaçlayan görüşmeler sırasında gelmesi dikkat çekiyor. Rubio, “Bugün Dışişleri Bakanlığı, İran petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri ticaretiyle uğraşan yedi kuruluşa yaptırım uyguluyor ve iki gemiyi bloke edilmiş mal varlığı olarak tanımlıyor” açıklamasını yaptı. Başbakan Donald Trump, maksimum baskı kampanyası çerçevesinde, İran’dan Çin’e yapılan ihracat da dahil olmak üzere yasadışı petrol ve petrokimya ihracatını sıfıra indirmekte kararlı olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER İLERLEME KAYDEDİYOR

Rubio, İran petrolünün taşınmasıyla bağlantılı iki şirkete ve bu şirketlerle ilişkili iki gemiye daha yaptırım uygulandığını ifade etti. Yeni yaptırımların, Tahran’ın nükleer programını sınırlamak amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gelmesi dikkat çekici. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff’un katıldığı teknik heyetlerle dolaylı görüşmelerin üçüncü turu 26 Nisan’da Umman’da gerçekleşti. Görüşmeler sonrasında Arakçi, sürecin olumlu gittiğini belirtti ancak İran’ın nükleer programına dair anlaşmanın detayları ve temel ilkelerinde hala ihtilafların devam ettiğini vurguladı.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME TARİHİ

Umman Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki görüşmenin 3 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. İran tarafı, görüşmenin yeri ve zamanının Umman makamları tarafından belirleneceğini kaydetti. ABD merkezli Axios haber portalı, dördüncü turun 3 Mayıs’ta Roma’da yapılabileceğini bildirdi.

Tanal, Gençlerin Hakkını Korumanın Gerekliliğini Vurguladı

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Tanal, Gençlerin Hakkını Korumanın Gerekliliğini Vurguladı

GENÇLERİN SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLİYOR

Milletvekili Mahmut Tanal, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gençleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Tutukluluk süresi 30 günü geçen öğrencilerin, bilgilendirilmeden SEGBİS üzerinden savunmaları alınmak isteniyor. Mesai sonuna sıkıştırılan bu işlemler, savunma hakkını fiilen ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı. Tanal, cezaevinde 15 tutuklu gençle görüşme gerçekleştirdiğini anlattı.

ADI HAK ARAMA HÜRRİYETİNE AYKIRI

Tanal, görüşmelerden elde ettiği sonuçların açık olduğunu vurguladı. “Tutukluluk süresi 30 günü geçen öğrencilerin, bilgilendirilmeden SEGBİS üzerinden savunmaları alınmak isteniyor” diyen Milletvekili, bu durumun Anayasa’nın 36. maddesi ile AİHS’nin 6. maddesine ve CMK 101/3’e aykırı olduğunu belirtti.

ADalet HUKUKA SADAKATLE YÜRÜTÜLMELİ

Tanal, “Savunma hakkı bilinçli kullanılamıyorsa, yapılan işlem adil değil, göstermeliktir. Gençlerin özgürlük hakkı, idarenin keyfi uygulamalarına kurban edilemez! Adalet, zamana karşı yarış değil, hukuka sadakatle yürütülmesi gereken bir süreçtir!” dedi.

Erzurum’da Otomobil Kazası Gerçekleşti

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Erzurum’da Otomobil Kazası Gerçekleşti

KAZA SONUCUNDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Erzurum’da ters yöne giren bir otomobilin iki araca çarpması sonucu sürücü yaralanıyor. Doktor Refik Saydam Caddesi’nde, Erzurum Valiliği önünde meydana gelen olayda, 25 LT 768 plakalı otomobil refüje çıkıp karşı şeride geçiyor. Ardından sırasıyla 25 AEK 120 plakalı otomobile ve 25 TT 135 plakalı ticari taksiye çarpıyor.

OLAY YERİNE ACELE KUVVETLER GİTTİ

Kaza sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk ediliyor. Alınan bilgilere göre, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

Dem Parti Zeytinburnu’nu Ziyaret Etti

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Dem Parti Zeytinburnu’nu Ziyaret Etti

ZİYARET VE SOHBETLER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Zeytinburnu İlçe Örgütünü ziyaret etti. Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Heyetimizle birlikte DEM Parti Zeytinburnu İlçe Örgütümüzü ziyaret ettik. Partili arkadaşlarımızla sohbet ettik.” dedi.

MÜCADELE VURGUSU

Hatimoğulları, İstanbul’da ve diğer bölgelerde “ekmek, barış ve demokratik toplum mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.” diye belirtti. Bu ziyaret, partinin yerel örgütleriyle olan iletişimini güçlendirirken, mücadele ruhunu da pekiştiriyor.

Barcelona Inter Maçı TRT 1’den Yayınlanacak

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Barcelona Inter Maçı TRT 1’den Yayınlanacak

BARCELONA İNTER MAÇI KANALI

Barcelona ve Inter arasındaki heyecan dolu UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım sürüyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Barcelona Inter maçını nereden izleyebilirsiniz?

BARKELONA İNTER MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Barcelona Inter maçı canlı olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Maç, TRT 1’in güncel frekans bilgileri ile şifresiz biçimde izlenebiliyor. Ayrıca, TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de Barcelona Inter karşılaşmasını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu önemli mücadele, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maçın TRT 1’den canlı yayınlanması ile taraftarlar, bu büyük derbiyi izleme fırsatı bulacak.

TÜRKİYE İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYOR

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TÜRKİYE İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYUYOR

ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NDAN GAZZE ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı’nda Gazze konusunda önemli bir sunum gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, “İsrail makamlarının yeniden abluka uyguladığı 2 Mart tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne insani yardım ve malzeme girişi yapılamamaktadır. Bu abluka, çatışmaların başladığı Ekim 2023’te ilk kez uygulanan toplam abluka süresini aşarak şu anda 8 haftayı geçti. Sonuç olarak, gıda ve tıbbi yardım da dahil olmak üzere kritik insani yardım malzemeleri hızla tükenmektedir” dedi. Yılmaz, sunum sırasında aynı zamanda İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) üzerindeki yasaklarını ve bunların sonuçlarını da ele aldı.

İSRAİL’İN HUKUKA AYKIRI EYLEMLERİ

Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanı’nın geçmişteki kararlarına atıfta bulunarak, Divan’ın İsrail Devleti’nin hukuka aykırı eylemlerini sürekli olarak kayda geçirdiğini ve İsrail’i uluslararası hukuka riayet etmeye çağırdığını belirtti. Yılmaz, “Bu sefer Divan’ın huzuruna çıkmamızın nedeni, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana ağırlaşan uluslararası yükümlülüklerini sürekli ihlal etmesi” diye konuştu. Gazze’deki sivillere karşı bir savaşla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Yılmaz, “İsrail’in saldırganlığı Batı Şeria ile başta Lübnan ve Suriye gibi komşu ülkelere de sıçramaktadır” dedi.

Uluslararası toplumun, İsrail’in Gazze’deki saldırganlıklarını durdurma konusunda etkili olamadığını kaydeden Yılmaz, “İsrail bir kez daha barış yerine düşmanlığı seçmiştir” şeklinde konuştu. Gazze’deki insanlara yönelik insani yardım girişinin engellendiğini belirten Yılmaz, “Hamas’ı rehinelere iade etmeye zorlamak amacıyla bir cezalandırma uygulanmaktadır. İsrail, bu durumu açlığı bir silah olarak kullanarak gerçekleştirmekte” dedi.

BM NETİCELERİNE SAYGILI OLMALI

Ayrıca Yılmaz, Türkiye’nin Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 66’ıncı maddesi uyarınca Divan’a yazılı beyan sunduğunu hatırlatarak, “Bu, İsrail’in uluslararası yükümlülüklere bağlı kalmasını sağlama konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “İsrail’in bu yükümlülüklere saygı göstermesi gerekmektedir. Çünkü bu, işgal altındaki Filistinli sivil nüfusun insani yardımlara engel olmaksızın erişim sağlama sorumluluğunu kapsamaktadır” dedi. Ayrıca, Yılmaz, İsrail’in BM tesislerine yönelik engellemeleri ve işgal altındaki topraklarda insan hakları ihlallerinin devam ettiğine de dikkat çekti.

CEZALANDIRMA POLİTİKALARI VE AÇLIK SİLAH OLARAK

Yılmaz, “İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasını tamamen durdurma kararı, Gazze’deki tüm sivil halka karşı bir tür toplu cezalandırmadır” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu politikanın, uluslararası topluluk tarafından acil olarak çözüme kavuşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, “Aksi takdirde, bu sorun Batı Şeria’da da en üst seviyeye çıkabilir” uyarısında bulundu.

İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK DURUMU

Yılmaz sunumunu, “Türkiye, İsrail-Filistin ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklemeye kararlılıkla devam edecektir” şeklinde sonlandırdı. Türkiyeli yetkililer, Filistin halkının yaşadığı acılar ve insani yardımlardaki yaşanan engeller nedeniyle artık etkili adımlar atılması gerektiğini düşündüklerini belirtiyorlar. Bu bağlamda, yürütülen politikaların ve uygulamaların, uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Avrupa Borsaları Yükseldi, İtalya Düşüldü

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Avrupa Borsaları Yükseldi, İtalya Düşüldü

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde İtalya dışındaki ülkelerde artış gösterdi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 değer kazanarak 527,48 puana ulaştı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artarak 8.494,85 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,32 yükselerek 22.496,98 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 7.593,87 puana çıktı. İtalya’da ise FTSE MIB 30 endeksi, yüzde 0,71 düşüşle 37.604,82 puandan kapanış yaptı.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 19.37 itibarıyla yüzde 0,27 azalarak 1,135 seviyelerinde işlem gördü. Avrupa’daki yatırımcılar, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte daraldığını gösteren verilere yoğunlaştı. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerine rağmen yüzde 0,3 daralma yaşadı. Önceki verilerde, ABD ekonomisinin yüzde 0,2 oranında büyümesi öngörülüyordu. Böylece, ABD ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk defa küçülme kaydetti.

AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİNDE BÜYÜME

Avro Bölgesi ekonomisi ise 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme gösterdi. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya’da yüzde 0,2, Fransa’da yüzde 0,1, İtalya’da yüzde 0,3 ve İspanya’da yüzde 0,6 oranında arttı. Küresel altın talebi ise birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 ton olarak belirlendi. Bu seviyeler, 2016’dan beri ölçülen en yüksek birinci çeyrek altın talebini temsil ediyor.

Osmaniye’de FETÖ Operasyonu Gerçekleşti

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Osmaniye’de FETÖ Operasyonu Gerçekleşti

FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Osmaniye’de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’nün emniyet içerisinde gizli yapılanmasında aktif şekilde görev alan, terör örgütü liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatıran ve örgütün iletişim programı Bylock’u kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptığını açıkladı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda birçok dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak’ta Kavga, Polis Müdahale Etti

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Şırnak’ta Kavga, Polis Müdahale Etti

MAÇ SONRASINDA YAŞANAN GERGİNLİK

Şırnak Süper Amatör Ligi’nden Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme play-off karşılaşmasında Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik Spor takımları arasında oynanan maçta, saha olayları yaşandı. Şırnak Şehir Stadı’nda gerçekleşen mücadelede, Silopigücü Gençlik Spor uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 galip gelerek Amatör Lig şampiyonu oldu. Ancak maç sonunda futbolcular arasında kavga çıktı.

FUTBOLCULAR ARASINDAKİ TARTIŞMA

Silopigücü Gençlik Spor’un kazandığı golün ardından, iki takımın oyuncuları arasında sözlü atışma başladı. Bu atışma hızla fiziksel bir kavgaya dönüştü. Futbolcular, sahada birbirlerine tekmeler ve yumruklarla saldırarak gerginliği artırdı. Başlangıçta futbolcular arasında yaşanan bu çatışma, birkaç dakika içinde saha genelinde büyüdü.

POLİS MÜDAHALESİ

Kulüp yöneticilerinin olaya müdahale çabalarına rağmen, kavgayı önlemek mümkün olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri sahaya girerek duruma müdahale etti. Emniyet yetkililerinin zamanında araya girmesiyle birlikte, olaylar kontrolden çıkmadan önlendi. Tüm bu gerginliklerin sona ermesinin ardından, Silopigücü Gençlik Spor takımı, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla birlikte kutlamaya başladı.

1 Mayıs Resmi Tatil, Kurumlar Kapalı

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1 Mayıs Resmi Tatil, Kurumlar Kapalı

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE KAPALI OLACAK KURUMLAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülke genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde olduğu gibi, kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve bazı sağlık kuruluşları kapalı kalacak. Bu durum, çeşitli kurumların mesai düzeninde değişikliklere neden olacak.

KARGO FİRMALARININ DURUMU

1 Mayıs’ta kargo hizmetleriyle ilgili merak edilen konu, kargoların açık olup olmadığı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla 1 Mayıs’ın resmi tatil olarak kabul edilmesi sonucu, kargo firmaları Perşembe günü kapalı olacak. Şubeler hizmet vermeyecek ve kargo teslimatları yapılmayacak.

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