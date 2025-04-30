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Bitlis’te Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

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Bitlis’te Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA SONUCU 8 KİŞİ YARALANDI

Bitlis’te bir otomobil ile minibüs arasında meydana gelen çarpışmada toplamda 8 kişi yaralandı. Olay, Batarya Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin henüz tespit edilemediği 13 AGA 49 plakalı otomobil ile 13 S 0097 plakalı minibüsün çarpışması sonucunda gerçekleşti.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis’teki çeşitli hastanelere ulaştırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Fenerbahçe Beko Final-Four’a Odaklandı

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Fenerbahçe Beko Final-Four’a Odaklandı

FENERBAHÇE BEKO İSTANBUL FINAL-FOUR’A DÖNDÜ

Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci kez ve toplamda yedinci kez Final-Four’a kalmayı başardı. Takımın play-off serisinde gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerinden birisi olan Tarık Biberovic, bu süreçte önemli bir rol üstlendi. Son iki maçta kariyer rekoruna ulaşan Biberovic, bu konuda Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

TARIK BİBEROVİC’İN DUYGULARI

Tarık Biberovic, “Çok mutluyuz, başından beri bu noktada olacağımızı düşünüyorduk. Bunu başardığımız için mutluyum, takımla gurur duyuyorum. Gerçi dün kutladık, bugün de mutluyuz ama hızlı bir şekilde bunu unutup Final-Four’a odaklanmanız gerekiyor” dedi. Takımın başarıları karşısında duyduğu sevinci dile getiren Biberovic, hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu vurguladı.

MUHTEMEL RAKİPLER HAKKINDA GÖRÜŞLER

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Anadolu Efes ile Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile Final-Four’un ilk maçında karşılaşacak. Tarık Biberovic, muhtemel rakipleri hakkında, “Tercih ettiğimiz bir şey yok. Final-Four öyle bir şey ki herkes herkesi yenebilir. EuroLeague çok kaliteli bir lig. Bütün takımlar iyi basketbol oynuyor. Kim gelirse, yani 18. takım bile gelebilir ve orada her şeyi yapabilir. Tercih ettiğimiz kimse yok. Sadece kendimize bakıyoruz. Kiminle kimin neyi olduğumuzu biliyoruz ve o kimliği Final-Four’a yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Abd’de Fırtına Nedeniyle 4 Kişi Öldü

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Abd’de Fırtına Nedeniyle 4 Kişi Öldü

ŞİDDETLİ FIRTINA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle ölü sayısı 4’e yükseldi. Yerel yetkililer, Pensilvanya’da etkili olan bu fırtınanın sonucunda hayati kayıpların arttığını duyurdu. Fırtına, bölgede ciddi etkiler bırakmaya devam ediyor.

ETKİLERİ VE SON DURUM

Bu gelişmeler ışığında, Pensilvanya’daki fırtinanın yol açtığı zararlar ve can kaybı üzerine detaylı incelemeler sürüyor. Yetkililer, bölgede yeniden yapılanma ve kurtarma çalışmaları için harekete geçiyor. Fırtına, insanların yaşamlarını ve günlük aktivitelerini derinden etkiliyor.

İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın En Yoğun

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İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın En Yoğun

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA’DA İLK SIRADA

İstanbul Havalimanı, 21-27 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama 1482 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kaydedildi. Bu dönemle ilgili olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) yayımladığı “Avrupa Havacılık Raporu”na göre, İstanbul Havalimanı, günlük uçuş trafiği ile en üst sıradaki konumunu koruyor.

DİĞER HAVALİMANLARI DA GÖRÜLÜYOR

İstanbul Havalimanı’nın ardından, günlük 1419 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, 1357 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı, 1344 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve 1314 uçuşla Frankfurt Havalimanı geliyor. Bu veriler, İstanbul’un havacılık alanındaki önemi ve büyüme potansiyelini göstermesi açısından dikkat çekici bir tablo oluşturuyor.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İnciraltı Planı’na destek verdi. İZTO toplantısında ekonomik değerlendirmeler yapıldı. Sağlık turizmi, kentimize katkı sağlayacaktır. Amerika’nın gümrük vergileri Türkiye için fırsat sunuyor. 2025’te ekonomik yavaşlama bekleniyor. Zirai don nedeniyle fiyat artışı kaçınılmaz

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İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İnciraltı Planı’na destek verdi. İZTO toplantısında ekonomik değerlendirmeler yapıldı. Sağlık turizmi, kentimize katkı sağlayacaktır. Amerika’nın gümrük vergileri Türkiye için fırsat sunuyor. 2025’te ekonomik yavaşlama bekleniyor. Zirai don nedeniyle fiyat artışı kaçınılmaz

MAHMUT ÖZGÜNER’DEN İNCİRALTI PLANI DESTEĞİ

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yakın zamanda onaylanan İnciraltı projesine destek vererek gelen eleştirilerin yersiz olduğunu ve bu projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın liderliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekonomik durumu değerlendiren Başkan Özgener, “Sağlık turizminin, kentimizin nitelikli bir turizm modeli oluşturması ve sürdürülebilir yatırım çekebilmesine önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Daha önce de çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz üzere; İnciraltı’nın bu vizyon doğrultusunda sağlık turizmine kazandırılmasının önemini ve desteklediğimizi yinelemek istiyoruz. Bu projenin hayata geçmesiyle, kentimiz sağlık turizmi alanında, eğitim, spor, sosyal donatı ve yeşil alanları da kapsayacak şekilde 2 milyon 200 bin metrekare yer kazanacak. Bu vesileyle; İzmir ve Bölgemiz ile ilgili her konuda desteğini hiçbir zaman bize esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bu projemizde de yanımızda olduğu için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

TİCARETİN GELİŞİMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerinin küresel ticaret düzeninde dalgalanmalara yol açabileceğini dile getiren Özgener, bu durumun Türkiye için bir fırsat olabileceğini belirtti. “Amerika Birleşik Devletleri’nin, diğer ülkelere yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel pazara etkilerinin doğru analiz edilmesi ve pazar odaklı stratejiler geliştirilmesi ülkemiz için önem kazanıyor. Ülkemizi de kapsayan ek gümrük tarifesi yüzde 10 ile sınırlı kalsa da mevcut ekonomik koşullarda üretim ve istihdam maliyetlerinin yüksek olması rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Bu anlamda, ülkemizin en çok ticaret yaptığı Avrupa Birliği ile devam eden Gümrük Birliği’nin dijital dönüşüm, bilişim ve sağlık gibi alanları da kapsayacak şekilde revize edilmesi ekonomik açıdan gereken bir konu” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ DEĞERLENDİRİYOR

Özgener, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin yavaşlamasını beklediklerini ifade ederek, “2025 yılı 2. çeyrekte ülkemiz ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yavaşlaması bekleniyor; ancak bu süreçte yavaşlamanın enflasyonun düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı önemli bir husus. Mayıs ayı sonunda açıklanacak veriler, 2025 yılı ilk çeyrek büyümesinin 2024 yılı dördüncü çeyrekle benzer olacağına işaret ediyor. Ekonomik büyüme, büyük ölçüde iç talep kaynaklı olmakla birlikte, üretim ve ihracattan yeterli destek sağlanamıyor. 2025 yılı ilk çeyrekte enflasyondaki düşüşte ve beklentilerde yeterli iyileşmenin sağlanmadığını düşünüyoruz” dedi.

ZİRAİ DON FELAKETİ VE TARIMSEKTÖRÜ

Zirai don felaketinin yaz meyve ve sebzeleri üzerinde fiyat artışlarına yol açabileceğinin altını çizen Özgener, “Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan zirai don olayı, tarımsal üretimde ciddi hasara neden oluyor. Bu durum özellikle yaz meyve ve sebzelerinde hasat kaybı yaşanacak ve fiyat artışları görülecek. Don olayları nedeniyle üretimin sürdürülebilmesi için tarımsal üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere bankaların, tarımsal üreticilerimizin borçlarını faizsiz ertelemesi, kredi imkanı sağlaması ve sigorta konusunda kolaylıklar sunması acil bir ihtiyaç” dedi.

KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

Özgener, tedarik süreçlerinde kullanılan ticari kart harcamalarındaki kısıtlamaların sektördeki finansal sıkıntıları artırdığını vurgulayarak, “Finansal zorluklar artarken, bankaların işletmelere ait ticari kredi kartı harcamalarına koydukları kısıtlamalar iş insanlarımızın işlerliğini olumsuz etkiliyor. Üyelerimizden, kredi kartı limitlerinin tam olarak kullandırılmadığı ve bankaların blokaj uyguladıkları yönünde bildirimler alıyoruz. Bu çerçevede, işletmelere tahsis edilen ticari kredi kartı limitlerinin kullanılabilir hale getirilmesi, harcama kısıtlamalarının kaldırılması ve sektörel farklılıkları gözeten esnekliklerin sağlanması büyük önem taşıyor. Özellikle KOBİ’lerin nakit akışlarını korumaları için ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkanlarının artırılması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırılarında Filistinliler Hayatını Kaybetti

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İsrail Saldırılarında Filistinliler Hayatını Kaybetti

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA YAŞANAN KAYIPLAR

Sabah saatlerinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda 22 Filistinli yaşamını yitirirken, pek çok kişi de yaralanıyor. Sağlık yetkililerinden ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu gün boyunca Gazze Şeridi’nin farklı noktalarında çok sayıda evi ve yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları hedef alıyor.

HAN YUNUS’TA SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail, Han Yunus’un güneyindeki Kizan Ebu Reşvan bölgesinde bir grup sivile yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Ayrıca Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla kasabasında, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı El-Bureym ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda bir Filistinli daha yaşamını yitirip, birçok kişi yaralandı. Hayatını kaybeden siviller arasında yaşlı ve çocukların da bulunması dikkat çekiyor.

ORTA GAZZE’DEKİ SALDIRILAR

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısında Ebu Ceriban ailesinin evini hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Nusayrat Kampı’nda Hamdan ailesine yönelik başka bir saldırıda ise ikisi çocuk toplam 3 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, Deyr el-Belah kentinin Bişare Mahallesi’nde Ebu Hasaneyn ailesine ait bir daireye yapılan saldırıda çok sayıda kişinin yaralanması ile birlikte daha da derinleşiyor.

KUZEYDEKİ SALDIRILAR VE SONUÇLARI

Kuzeyde Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde En-Nezzaz Caddesi’nde bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca Cibaliya’nın Nezle bölgesine yapılan bombardımanda da üç Filistinli yaşamını yitirip, birçok kişi yaralandı. İsrail topçuları Beyt Lahiya kentinin doğu bölgeleri ve Bedeviyye Köyü’ne saldırıları sürdürdü. Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde daha önce gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybeden engelli bir Filistinlinin naaşı ise enkaz altından çıkarıldı.

İnegöl’de Çocuk Pencereden Düştü

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İnegöl’de Çocuk Pencereden Düştü

DÜŞME OLAYI İNEGÖL’DE GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 1. kattaki evlerinden düşen 4 yaşındaki bir çocuk, apartmanın önündeki molozlar sayesinde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazimagosa Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1. katında gerçekleşti.

ÇOCUK PENCEREYE TIRMANDI

4 yaşındaki A.S. isimli kız çocuğu, odasında oynarken pencereye tırmandı. Dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düşen çocuk, aşağıdaki moloz dolu çuvalların üzerine düştü ve bu sayede ağır yaralanmaktan kurtuldu. Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı. Çocukların güvenliği, bu tür kazaların önlenmesi açısından gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.

ABD’li Aktivist Mahdawi Kefaletle Serbest

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ABD’li Aktivist Mahdawi Kefaletle Serbest

GÖZALTINDAN SERBEST BIRAKILIŞ

Columbia Üniversitesi öğrencisi aktivist Mohsen Mahdawi, ABD’de Filistin’e destek gösterilerine katıldığı için gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. ABD Bölge Yargıcı Geoffrey Crawford, Mahdawi’nin 14 Nisan tarihinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmasına hükmetti.

FİLİSTİN’E DESTEK VE ADALAT SİSTEMİ

Batı Şeria’daki bir mülteci kampında dünyaya gelen Mahdawi, Burlington Federal Adliyesi’nden yürüyerek çıktığında yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve kabinesine açık ve yüksek sesle söylüyorum, sizden korkmuyorum” dedi. Bu kararın, ABD’deki adalet sistemine dair umudu ve inancı artırdığını vurguladı. Adliye önünde toplanan kalabalık, Filistin bayraklarıyla birlikte “Korkuya hayır” ve “Sevgiye evet” sloganları attı.

DİĞER GÖZALTI DURUMLARI

Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahdawi’nin yanısıra, benzer sebeplerle hala gözaltında tutulan diğer aktivistler arasında Mahmoud Khalil ve Tuft Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk bulunuyor. Bu durum, gözaltıların devam ettiğini ve Filistin destekçilerin mücadelelerinin sürdüğünü gösteriyor.

BAE Sudan İddialarını Reddetti

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BAE Sudan İddialarını Reddetti

BAE’DEN SİLAH İDDİALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan ordusuna yasa dışı yollarla silah ve askeri teçhizat gönderilmesinin önlendiğini duyurdu. Ancak Sudan yönetimi, bu iddiaları reddederek BAE hükümetini “Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) silah sağlamakla” suçladı. BAE resmi haber ajansı WAM aracılığıyla BAE Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şemsi, “Ülkedeki güvenlik birimlerinin Sudan Silahlı Kuvvetlerine büyük miktarda askeri teçhizat sağlama girişimini başarılı bir şekilde engellediğini” bildirdi. Şemsi, “yasadışı askeri teçhizat ticareti ve komisyonculuk yapan bir hücrenin çökertildiğini” açıkladı.

SUÇLAMALAR VE CEVAPLAR

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, BAE’nin iddialarına tepki göstererek “BAE, Sudan hükümetini Silahlı Kuvvetlerimize ait olduğu iddia edilen bir silah sevkiyatının arkasında olmakla suçlayarak kendi sorumluluklarından kaçmaya çalışıyor” dedi. İaysir, BAE hükümetinin Sudan halkına karşı işlenen terör suçlarına verdiği desteği örtbas etmek için bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü belirtti. Sudanlı bakan, “BAE’nin (Hızlı Destek Kuvvetlerine) desteğini kanıtlayan yeterli delillerin ellerinde bulunduğunu” ve bu delillerin ABD’nin HDK’ya lojistik destek sağladığı gerekçesiyle BAE merkezli şirketlere yaptırım uygulanmasında etkili olduğunu sözlerine ekledi.

DAVALAR VE İDDİALAR

Mart ayında Sudan, BAE’yi Darfur’un batısındaki Masalit etnik grubuna yönelik soykırıma karışmakla suçlayarak Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) dava açmıştı. Bu kapsamda 10 Nisan’da başlayan duruşmada Sudan Adalet Bakanı Muaviye Osman, “BAE’nin HDK’ye sürekli askeri ve lojistik desteğinin işlenen soykırımın temel nedeni olduğunu” öne sürdü. BAE ise Sudan’ın suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirerek reddetti. BAE, Sudan’ın iddialarını kanıtlayacak geçerli bir belge sunamadığını ve davanın hukuki bir temeli bulunmadığını açıkladı. UAD’nin bu davaya ilişkin kararını 5 Mayıs 2025’te vermesi bekleniyor.

Osmaniye’de FETÖ/PDY operasyonu yapıldı

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Osmaniye’de FETÖ/PDY operasyonu yapıldı

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Osmaniye’de, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve durdurmak amacıyla çalışma başlattı.

MAHREM YAPILANMAYA YÖNELİK OPERASYON

Örgütün mahrem yapılanmasında aktif görev alan şahısların tespit edilmesi sonrası, operasyon gerçekleştirildi. Bu kişilerden birinin, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığı ve örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

A.Ç. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. isimli şahıs tutuklandı. Güvenlik güçlerinin bu tür operasyonları, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerini engelleme hedefi doğrultusunda devam ediyor.

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