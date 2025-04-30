Bitlis’te Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

MAHMUT ÖZGÜNER’DEN İNCİRALTI PLANI DESTEĞİ
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yakın zamanda onaylanan İnciraltı projesine destek vererek gelen eleştirilerin yersiz olduğunu ve bu projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın liderliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekonomik durumu değerlendiren Başkan Özgener, “Sağlık turizminin, kentimizin nitelikli bir turizm modeli oluşturması ve sürdürülebilir yatırım çekebilmesine önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Daha önce de çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz üzere; İnciraltı’nın bu vizyon doğrultusunda sağlık turizmine kazandırılmasının önemini ve desteklediğimizi yinelemek istiyoruz. Bu projenin hayata geçmesiyle, kentimiz sağlık turizmi alanında, eğitim, spor, sosyal donatı ve yeşil alanları da kapsayacak şekilde 2 milyon 200 bin metrekare yer kazanacak. Bu vesileyle; İzmir ve Bölgemiz ile ilgili her konuda desteğini hiçbir zaman bize esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bu projemizde de yanımızda olduğu için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.
TİCARETİN GELİŞİMİNE DİKKAT ÇEKİYOR
Amerika Birleşik Devletleri’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergilerinin küresel ticaret düzeninde dalgalanmalara yol açabileceğini dile getiren Özgener, bu durumun Türkiye için bir fırsat olabileceğini belirtti. “Amerika Birleşik Devletleri’nin, diğer ülkelere yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel pazara etkilerinin doğru analiz edilmesi ve pazar odaklı stratejiler geliştirilmesi ülkemiz için önem kazanıyor. Ülkemizi de kapsayan ek gümrük tarifesi yüzde 10 ile sınırlı kalsa da mevcut ekonomik koşullarda üretim ve istihdam maliyetlerinin yüksek olması rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Bu anlamda, ülkemizin en çok ticaret yaptığı Avrupa Birliği ile devam eden Gümrük Birliği’nin dijital dönüşüm, bilişim ve sağlık gibi alanları da kapsayacak şekilde revize edilmesi ekonomik açıdan gereken bir konu” ifadelerini kullandı.
EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ DEĞERLENDİRİYOR
Özgener, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin yavaşlamasını beklediklerini ifade ederek, “2025 yılı 2. çeyrekte ülkemiz ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yavaşlaması bekleniyor; ancak bu süreçte yavaşlamanın enflasyonun düşmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı önemli bir husus. Mayıs ayı sonunda açıklanacak veriler, 2025 yılı ilk çeyrek büyümesinin 2024 yılı dördüncü çeyrekle benzer olacağına işaret ediyor. Ekonomik büyüme, büyük ölçüde iç talep kaynaklı olmakla birlikte, üretim ve ihracattan yeterli destek sağlanamıyor. 2025 yılı ilk çeyrekte enflasyondaki düşüşte ve beklentilerde yeterli iyileşmenin sağlanmadığını düşünüyoruz” dedi.
ZİRAİ DON FELAKETİ VE TARIMSEKTÖRÜ
Zirai don felaketinin yaz meyve ve sebzeleri üzerinde fiyat artışlarına yol açabileceğinin altını çizen Özgener, “Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan zirai don olayı, tarımsal üretimde ciddi hasara neden oluyor. Bu durum özellikle yaz meyve ve sebzelerinde hasat kaybı yaşanacak ve fiyat artışları görülecek. Don olayları nedeniyle üretimin sürdürülebilmesi için tarımsal üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere bankaların, tarımsal üreticilerimizin borçlarını faizsiz ertelemesi, kredi imkanı sağlaması ve sigorta konusunda kolaylıklar sunması acil bir ihtiyaç” dedi.
KOBİ’LERİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR
Özgener, tedarik süreçlerinde kullanılan ticari kart harcamalarındaki kısıtlamaların sektördeki finansal sıkıntıları artırdığını vurgulayarak, “Finansal zorluklar artarken, bankaların işletmelere ait ticari kredi kartı harcamalarına koydukları kısıtlamalar iş insanlarımızın işlerliğini olumsuz etkiliyor. Üyelerimizden, kredi kartı limitlerinin tam olarak kullandırılmadığı ve bankaların blokaj uyguladıkları yönünde bildirimler alıyoruz. Bu çerçevede, işletmelere tahsis edilen ticari kredi kartı limitlerinin kullanılabilir hale getirilmesi, harcama kısıtlamalarının kaldırılması ve sektörel farklılıkları gözeten esnekliklerin sağlanması büyük önem taşıyor. Özellikle KOBİ’lerin nakit akışlarını korumaları için ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkanlarının artırılması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.