Bitlis’te Minibüs Ve Otomobil Çarpıştı

FENERBAHÇE BEKO İSTANBUL FINAL-FOUR’A DÖNDÜ

Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci kez ve toplamda yedinci kez Final-Four’a kalmayı başardı. Takımın play-off serisinde gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerinden birisi olan Tarık Biberovic, bu süreçte önemli bir rol üstlendi. Son iki maçta kariyer rekoruna ulaşan Biberovic, bu konuda Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

TARIK BİBEROVİC’İN DUYGULARI

Tarık Biberovic, “Çok mutluyuz, başından beri bu noktada olacağımızı düşünüyorduk. Bunu başardığımız için mutluyum, takımla gurur duyuyorum. Gerçi dün kutladık, bugün de mutluyuz ama hızlı bir şekilde bunu unutup Final-Four’a odaklanmanız gerekiyor” dedi. Takımın başarıları karşısında duyduğu sevinci dile getiren Biberovic, hedeflerinin her zaman yüksek olduğunu vurguladı.

MUHTEMEL RAKİPLER HAKKINDA GÖRÜŞLER

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Anadolu Efes ile Panathinaikos eşleşmesinin kazananı ile Final-Four’un ilk maçında karşılaşacak. Tarık Biberovic, muhtemel rakipleri hakkında, “Tercih ettiğimiz bir şey yok. Final-Four öyle bir şey ki herkes herkesi yenebilir. EuroLeague çok kaliteli bir lig. Bütün takımlar iyi basketbol oynuyor. Kim gelirse, yani 18. takım bile gelebilir ve orada her şeyi yapabilir. Tercih ettiğimiz kimse yok. Sadece kendimize bakıyoruz. Kiminle kimin neyi olduğumuzu biliyoruz ve o kimliği Final-Four’a yansıtacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazanacağız” ifadelerini kullandı.