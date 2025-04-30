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Kayserispor, 5 Maçla Devam Etmeli

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Kayserispor, 5 Maçla Devam Etmeli

TEKNİK DİREKTÖR SERGEJ JAKIROVIC’İN AÇIKLAMALARI

Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, “Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var” açıklamasını yaptı. Takım, Alanyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Jakirovic yönetimindeki antrenmanlar, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak sürüyor. Antrenman öncesinde, futbolcular Cardoso ve Ramazan Civelek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PERFORMANS VE STRATEJİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Sergej Jakirovic, her şeyin planladıkları üzere gittiğini belirterek, “Burada en önemli şey futbolcularımız ve onların gösterdiği performans. Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var. Bu maçlarda elimizdekini en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz. Nazon’un cezalı durumu nedeniyle ilk opsiyonumuz Talha olacak. Bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Talha için iyi bir fırsat olacak. Bir B planım daha var ama bunu söylemiyorum. Benden önceki süreçle ilgili konuşamam ama ben ve ekibim daha önce neler yaptığımızı biliyoruz. Aynı şekilde hareket etmeye çalıştık ve iyi sonuçlar geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MIGUEL CARDOSO’NUN GÖRÜŞLERİ

Futbolculardan Miguel Cardoso, “Hocamız geldiğinden beridir sonuçlar ortada. İyi bir performans sergiliyoruz ama matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil. Bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmamız gerekiyor” dedi.

RAMAZAN CİVELEK’İN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek ise, “Yükselen bir performansımız var. Hocamız ile maç başı 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Hoca geldiğinden itibaren psikolojik olarak ve antrenman performansı olarak çok iyi bir gidişatımız var. Biz çok mutluyuz. Bu şehir bunları hak ediyor. Hoca gelmeden önce belki de ‘Kayserispor düştü, Kayserispor zor kurtarır’ gibi bir algı vardı. Biraz daha fazla puanımız olsa Avrupa potasına girebilecek durumdaydık. Biz çok mutluyuz ve rahatız. Saha içinde de istediklerimizi daha fazla yapmaya başladık. Hocamız geldiğinden beri güzel bir hava var. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor deplasmanı var. Onlar 6 puan geride gözükse de bizim için her şey bitmemiş değil. Belki onlar için bizden daha stresli bir maç olacak ama evlerinde oynayacaklar. Bizim de haftalardır süregelen bir performansımız var ve son umudu sürdürmek istiyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Ramazan, Fenerbahçe maçında attığı golle ilgili ise, “Mutluydum. Çünkü takım için bir gol atıyorsun ve önemli bir deplasmandan puanla dönüyorsun. O dönemde çok eksiğimiz vardı. Belki bize sıfır puan yazıyorlardı. Ama zor bir deplasmandan puanla döndüğümüzde psikolojik olarak takıma özgüven açısından katkı sağlıyor. Ben de oradan puanla gelinmesini sağladığım için mutluydum” yanıtını verdi.

Survivor 2025 Devam Ediyor! İzleyin!

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Survivor 2025 Devam Ediyor! İzleyin!

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİ CEZBETMEYE DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar büyük merak konusu olurken, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle, 3 Ocak Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” sorusunu soruyor.

SURVİVOR’UN ÇEKİLDİĞİ YER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali ve Adilhan Numan Kaan Kazgan ile Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’ı TV8 ekranları üzerinden takip etmek mümkün.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin Yeni Genel Müdürü Can Yücel

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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin Yeni Genel Müdürü Can Yücel

GENEL MÜDÜR ATAMASI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin yeni Genel Müdürü olarak Can Yücel atandı. Şirketin açıklamasına göre, Yönetim Kurulu toplantısında görevinden ayrılan Mustafa Görkem Elverici’nin yerine Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel’in Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi. Ayrıca, İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Kenan Ayvacı da Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlendi.

CAN YÜCEL’İN KARIYER YOLCULUĞU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Yücel, kariyerine İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2008’de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı yaptı. 2011’de Proje Finansmanlarından Sorumlu Birim Müdürlüğü ve 2016’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2020’de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak görevlendirilen Yücel, 2021’de İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve aynı yıl Harvard Business School’da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı. 3 Ocak 2022’den itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

KENAN AYVACI’NIN GÖREVLERİ

Diğer yandan, Kenan Ayvacı, 1 Şubat 2024’ten itibaren İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine devam ederken, aynı zamanda Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1997’de ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Ayvacı, 1998’de İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006’da Sermaye Piyasaları Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına, 2010’da Birim Müdürü olarak atanmaya devam etti. 2016’da Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü olarak görev alan Ayvacı, aynı yıl boyunca İş Yatırım’da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mayıs 2019’da İş Yatırım’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapmış olan Ayvacı, İş Yatırım’daki görevlerinin yanında Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ ve Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

VAN VALİSİ Ozan Balcı, 1 Mayıs’ı kutladı

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VAN VALİSİ Ozan Balcı, 1 Mayıs’ı kutladı

VALİ BALCI’DAN 1 MAYIS MESAJI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Balcı, mesajında ülkenin gelişimi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında işçinin ve alın terinin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Tüm işçi ve emekçilerin gününü kutlayan Balcı, “1 Mayıs, çalışanlar tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanırken aynı zamanda çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin tartışılmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.

EMEKÇİLERİN HAKLARI VE GELECEK

Balcı, emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğinde çalışanların emeklerinin karşılığını tam almasına, çalışma koşullarının iyileşmesine ve hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

AİLELERİYLE BİRLİKTE MUTLU GÜNLER DİLEDİ

Bu duygu ve düşüncelerle kamu ve özel sektörde çalışan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Balcı, çalışanların aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu günler geçirmesini diledi.

Juventus, Milik ile Anlaşmayı Uzattı

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Juventus, Milik ile Anlaşmayı Uzattı

JUVENTUS MİLIK İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

Serie A’nın köklü ekibi Juventus, 2023 yılında 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arkadiusz Milik ile ilişkisini sürdürme kararı aldı. İtalyan takım, Polonyalı forvet ile yeni bir sözleşme imzaladı. Milik’in mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar geçerliydi, ancak yapılan yeni düzenlemeyle bu tarih 2027 yazına kadar uzatıldı.

Sakatlıklar Performansı Etkiledi

Birçok sakatlık problemi nedeniyle 2022-2023 sezonunda 15 maç, 2023-2024 sezonunda ise 7 maçı kaçıran 31 yaşındaki deneyimli forvet, bu sezon sakatlıklar yüzünden hiç forma giyemedi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Milik’in yeni sözleşme imzalaması futbol dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Koku Ölçümü Yapıldı, İnceleme Devam Ediyor

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Koku Ölçümü Yapıldı, İnceleme Devam Ediyor

KOKU EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nde çevreye yoğun koku yayan bir firma için detaylı bir koku emisyon ölçümü gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen teknik ekipler, koku emisyon seviyelerini belirlemek amacıyla Bingöl’e gelerek çalışmalara başladı.

İNCELENEN NOKTALAR VE ANALİZ SÜRECİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen incelemelerde, kokuya neden olan firmanın iç kısmında iki farklı noktadan havayı ölçmek için cihaz kullanıldı. Ekipler, buradan alınan hava örneklerini naylon torbalarda topladı. Aynı zamanda, organize sanayi bölgesinin yanı sıra Çayağzı köyü ve Bingöl-Genç kara yolunda da benzer işlemler uygulandı. Toplanan koku numuneleri, analiz edilmek üzere Kocaeli’ndeki bir laboratuvara gönderilecek.

DENETİM ANGEÇİRLENİYOR

23 Nisan’da Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nden yoğun koku şikayetleri üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından firmada bir denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonrasında “2872 sayılı Çevre Kanunu” çerçevesinde firmaya idari para cezası verildi. Cezanın uygulanmasının ardından firmanın faaliyetlerine geçici olarak durduruldu. Firma, gerekli tedbirleri aldıktan sonra tekrar çalışmalarına başladı.

Milleyha Kuş Cenneti Koruma Altında

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Milleyha Kuş Cenneti Koruma Altında

İNŞAATA İZİN VERİLMEYECEK

Belediye Başkanı Emrah Karaçay, “Milleyha Kuş Cenneti’ne inşaat yapılmasına izin verilmeyecek. Bölgeye 5 güvenlik kamerası yerleştirdik. Burayı gece gündüz takip ediyoruz” diye belirtti. Karaçay, düzenlediği basın toplantısında ilçe gündemindeki konular hakkında bilgi verdi. Milleyha Kuş Cenneti olarak bilinen sulak alanın korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan başkan, yapılaşmaya karşı durduklarını ifade etti.

KORUNAN ALANLARIN DURUMU

Karaçay, yaklaşık 300 hektarlık Milleyha Sulak Alanı’nın yalnızca 43 hektarının koruma altında olduğunu hatırlattı. “Burası 1997’den beri imara açılmış bir yer. Aynı zamanda maalesef özel mülkiyet. Şu an oraya yazlık kurmaya çalışıyorlar, biz ruhsat vermiyoruz, önüne geçmeye çalışıyoruz” diye ekledi. Karaçay, özel mülkiyet içindeki evlerin inşaatının “Bölgeyi güzelleştiririz” gibi sözlerle yanılgıya neden olduğunu söyledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Karaçay, inşaatın engellenmesi adına gereken tüm önlemleri aldıklarını da ifade etti. “Milleyha Kuş Cenneti’ne inşaat yapılmasına izin verilmeyecek. Bölgeye 5 güvenlik kamerası yerleştirdik. Hepsi kablosuz, güneş enerjisi panelleriyle çalışıyor. Burayı gece gündüz takip ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz sürekli devriye atıyor” dedi. Başkan, bölgenin özel mülkiyetten çıkarılması ve kamulaştırılması için mücadelelerinin devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Yüzyılı, Milli Vizyon Programıdır

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Türkiye Yüzyılı, Milli Vizyon Programıdır

AHMET SELİM KÖROĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, “Türkiye Yüzyılı projesi bir partinin veya bir ittifakın projesi değildir. Türkiye Yüzyılı projesi, devletiyle ve milletiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli bir vizyon programıdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SOHBETLERİ TOPLANTISI

Batman’da, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu kapsamında ‘Türkiye Sohbetleri’ adıyla bir toplantı organize edildi. Etkinlik, Batman Belediyesi ek hizmet binasında yapıldı. Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ve AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel katıldı. Toplantıya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp de eşlik etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Toplantıda konuşan Köroğlu, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin Türkiye Yüzyılı’nın önemli aşamalarından biri olduğunu belirterek, “Dünyadaki küresel sistemin çöküş aşamasına girdiğini ve bunun yansımalarının hissedilmeye başladığını” aktardı. Köroğlu, milli devletlerin ve aile yapısının ön plana çıktığını, kamunun ve devletin güçlendirildiğini ifade etti. Türkiye’nin bu yeni döneme hazırlıklı olduğunu ve terörsüz bir Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı’nın önemli aşamalarından biri olduğunu vurguladı. “Bu süreci tamamladığımızda Türkiye Yüzyılı’nın en önemli eşiklerinden birini geçmiş olacağız” dedi.

Köroğlu, güçlü liderliğin bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü bir liderlik yapısına sahibiz. Bu liderlik, Türkiye’yi Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyor. Ancak bu durum, Türkiye Yüzyılı projesinin bir parti veya ittifakın projesi olduğu anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Şırnak Başkanı Anmal, Hastane Ziyareti

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Sağlık-Sen Şırnak Başkanı Anmal, Hastane Ziyareti

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI ANMAL’DAN HASTANE ZİYARETİ

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeli ile bir araya geldi. Anmal ve Sağlık-Sen yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Ülker ile bir araya geldi. Burada, bölgedeki sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNE VURGU

Anmal, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi için yöneticilerin sağlık çalışanlarıyla iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. “Habur Sınır Kapısı’na yakınlığı nedeniyle bu hastane, Orta Doğu’dan Türkiye’ye girişte sağlık alanında ilk temas noktasıdır. Burada sunulan hizmet, hem ülkemiz hem de ilimiz için sağlıkta bir ayna niteliğindedir.” sözlerini kullandı.

HASTANE PERSONELİYLE GÖRÜŞME

Anmal ve beraberindekiler, hastane personeli ile de bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Bu görüşmeler, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinme ve çözüm yolları geliştirme amacını taşıyor.

İsrail’in BM’ye yapmış olduğu kısıtlamalar endişe verici

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İsrail’in BM’ye yapmış olduğu kısıtlamalar endişe verici

ULUSLARARASI ADALET DİVANI DURUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını tartıştığı danışma görüşü duruşmalarının üçüncü gününde, Kuveyt’in Paris Büyükelçisi Abdullah Suleiman Majed Al-Shaheen, Mart 2025’ten bu yana İsrail’in “kasıtlı bir politika olarak Gazze’deki Filistinlileri aç bırakmaya” başvurduğunu belirterek, bu durumun son derece endişe verici olduğunu ifade etti. Duruşmalar, Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda 5 gün sürecek şekilde planlandı. Üçüncü gün oturumunda, ABD, Rusya, Fransa, Macaristan ve Endonezya’dan sonra Türkiye ile birlikte İran, Ürdün, Kuveyt ve Lüksemburg sunum yaptı. Lahey’de süren duruşmalarda Türkiye dahil toplam 39 devlet ve 4 uluslararası kuruluş, İsrail’in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalar ile ilgili görüşlerini aktarıyor.

İRAN’DAN SOYKIRIM VURGUSU

İran adına konuşan Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, “tüm kanıtların Gazze’de soykırım yapıldığını” gösterdiğini söyleyerek, mahkemenin önündeki davanın sıradan bir çatışma değil, soykırıma varan bir durumla ilgili olduğunu belirtti. Ekim 2023’ten bu yana ölen Filistinli sayısının yaklaşık 52 bin olduğuna dikkat çeken Gharibabadi, “Soykırımın sürmesi ve uluslararası toplumun hareketsiz kalması, mutlak bir ahlaki ve hukuki başarısızlık teşkil etmektedir” dedi. Gharibabadi, İsrail’in siviller, sağlık personeli ve Gazze’deki temel altyapıyı hedef alan sistematik bir politika izlediğini vurguladı ve UAD’yi Filistinlilerin insani erişim haklarını yeniden teyit etmeye çağırdı.

ÜRDÜN’DEN ACİL ÇAĞRI

Ürdün’ü temsil eden Cenevre Enstitüsü’nden Profesör Marcelo Kohen, duruşmada ateşkesin bozulması ve İsrail’in Gazze’ye insani yardım kısıtlamalarını hatırlatarak, mahkemenin tavsiye kararının aciliyetine dikkat çekti. Kohen, “BM, Filistin meselesinin tüm yönleriyle uluslararası hukuka uygun olarak çözülene kadar bu konuda daimi bir sorumluluğa sahiptir” dedi. Bristol Üniversitesi’nden Profesör Eirik Bjorge ise, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini engelleyerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve UNRWA’nın dokunulmazlığının geçersiz kılınamayacağını vurguladı.

Kuveyt temsilcisi Al-Shaheen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun mahkemenin acil dikkatini gerektirecek şekilde kötüleştiğine dikkat çekti. Al-Shaheen, İsrail’in Gazze’ye yönelik “sistematik engellemelerin” insani yardımlar üzerindeki etkisini vurgulayarak, uluslararası hukuk mekanizmalarının devreye girmesinin gerektiğini dile getirdi. “Mahkemeyi BM’nin ve kurumlarının dokunulmazlığını yeniden teyit etmeye ve işgalci gücün ısrarlı uyumsuzluğundan kaynaklanan yasal sonuçları netleştirmeye çağırıyoruz” dedi.

LÜKSEMBURG’DAN YARGILAMA İHTİYACI

Lüksemburg adına konuşan Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Tobias Schell, “İsrail’in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermesi ve uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerekmektedir” dedi. Schell, İsrail’in temel mal ve hizmetlerin sağlanmasında yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

UAD’DE DEVAM EDEN SÜREÇ

UAD’de devam eden duruşmalar, İsrail Meclisi’nin 28 Ekim 2024’te UNRWA’nın faaliyetlerini kısıtlayan yasaları kabul ettiğini ve 31 Ocak 2025’te Doğu Kudüs’teki operasyonları sonlandıracağını belirtiyor. Duruşmalar, toplamda 39 ülkenin yanı sıra Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği ve BM’nin sunumları ile devam edecek ve 2 Mayıs’ta sona erecek. Danışma görüşü ile ilgili yazılı açıklama yapan İsrail, sözlü duruşmalarda yer almayacak. Süreç, yargıçların danışma görüşünü hazırlamak için müzakereye başlaması ile ilerleyecek. UAD, danışma görüşlerini genellikle 4 veya 6 aylık dönemde açıklıyor.

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