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Bakırcılar Geçmişe Dönüş Büyüsü!

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Bakırcılar Geçmişe Dönüş Büyüsü!

BAKIR TAVALARIN YENİ DEĞERİ

Bir zamanlar her mutfakta yer alan ve yemeklerin lezzetinin temeli sayılan bakır tavalar, şimdi koleksiyoncuların ve nostalji tutkunu bireylerin meraklı bakışlarıyla karşılaşıyor. Günlük kullanımdan çıkıp, çevrimiçi satış kanallarında şaşırtıcı fiyatlarla yer bulan bu eşyalar, adeta bir kültürel miras haline dönüşmüş durumda. Eskiden basit bir pişirme aracıyken, bakır tavalar artık antika olarak değerlendiriliyor. El işçiliği ile imal edilen bu ürünler, kararan yüzeyleriyle bile cazibe kazanarak koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.

FİYATLARDAKİ ŞAŞIRTICI ARTIŞ

Üzerine konuşulan bu bakır tavaların fiyatlarının altınla yarışır hale gelmesi dikkat çekici! İnternette satışta olan el işçiliğiyle yapılmış, uzun yıllar kullanıma dayanmış bakır tavalar, 3000 ile 3500 lira arasında bir fiyat aralığına sahip. Antika değeri taşıyan, ustalıkla yapılmış özel modellerin fiyatları ise daha da yükseklere çıkabiliyor. Nostalji tutkunlarının aradığı bu bakır tencere ve tavalar, geçmişte pazarlarda birkaç lira gibi düşük fiyatlarla satılmışken, günümüzde hem ekonomik bir değer hem de kültürel bir miras niteliği taşıyor.

Hileli Ürün Açıklaması Yapıldı Ekici

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Hileli Ürün Açıklaması Yapıldı Ekici

GIDA GÜVENLİĞİNE YENİ GÜNCELLEMELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları bilinçlendirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesini düzenlemeye devam ediyor. 28 Nisan 2025 tarihinde güncellenen son listede pek çok markanın yanı sıra dikkat çeken bir isim öne çıkıyor: Ekici Peynir. Türkiye’nin tanınmış peynir markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait “Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri” adlı ürün, yapılan analizlerde düşük yağ oranı tespit edilerek taklit ürünler listesine dahil edildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: ÜRÜN MARKETLERDE SATILMIYOR

Gelişmeler üzerine Ekici Peynir cephesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Firmanın açıklamasında, hileli bulunan ürünün marketlerde değil, sadece toplu tüketime yönelik üretildiği belirtildi. Açıklamada “Ekici Peynir’in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, ürünün perakende satışta bulunmadığı ve yalnızca toplu tüketim noktalarına yurt, otel, yemekhane gibi alanlara gönderildiği belirtildi.

POLİTİKALARLA SIKILAŞTIRILAN GIDA GÜVENLİĞİ

Bakanlık, daha önce sucuk, bal, zeytinyağı ve köfte gibi çeşitli ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığını tespit ederek bu ürünleri kamuoyuna açıklıyor. Bu açıklamalar, gıda güvenliği konusunda daha fazla bilgilendirme ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Tcmb Başkanı Faiz Mesajı Verdi

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Tcmb Başkanı Faiz Mesajı Verdi

KARAHAN’DAN POLİTİKA FAİZİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB’nin 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kritik açıklamalarda bulundu. Karahan, politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilerine uygun şekilde belirleneceğini söyledi. Talebin dezenflasyonu olumsuz etkilemesi durumunda, gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

KÜRESEL RİSKLERİN ETKİSİ

Karahan, son dönemlerde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu aktardı. Hizmet enflasyonunun Ocak ayında yükseldiğini, ancak Şubat ve Mart aylarında belirgin bir yavaşlama eğilimine girdiğini vurguladı.

Türk Lirası’ndaki değer kaybının sınırlı olmasının enflasyonist baskıları azalttığını ifade eden Karahan, Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerle parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımların hızla atıldığını duyurdu.

Karahan, likidite koşullarını yakından izlemeye devam edeceklerini ve enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasını sıkılaştıracaklarını açıkladı. Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için ön koşul olduğunu belirten Karahan, TCMB olarak dezenflasyonist süreci kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

Zehra Kınık Suçlamaları Reddetti. ADLİ TIP RAPORU’NU Reddetti

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Zehra Kınık Suçlamaları Reddetti. ADLİ TIP RAPORU’NU Reddetti

TRAJİK KAZA VE YARGILAMA SÜRECİ

İstanbul Kavacık’ta meydana gelen bir kaza sonucu 9 Temmuz 2024’te Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı araç, bir motosiklete çarptı. Bu talihsiz olayda motosiklet sürücüsü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Ne yazık ki, motosikletin içindeki 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirdi.

KANITLAR VE SAVUNMA

Olayla ilgili olarak Zehra Kınık’ın yargılandığı davanın duruşması bugün gerçekleştirildi. Kınık, mahkemede yapmış olduğu savunmasında kendisine yönelik olarak düzenlenmiş Adli Tıp Raporu’nu reddetti. Kınık, çarptığı motosikletin çok hızlı hareket ettiğini ve kazadan etkilenen kişinin kask takmadığını belirtti. Kınık, ölümün de kaza sonrasında meydana gelmediğini iddia etti.

AİLE VE YARGILAMA

Duruşmaya, kazada kaybedilen 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin annesi de katıldı. Çeki, olay anına ilişkin kamera kayıtlarının her şeyin özünü gösterdiğine vurgu yaptı. Zehra Kınık hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava, 26 Mayıs tarihine ertelendi.

Ankara Valiliği’nden 1 Mayıs Sağanak Uyarısı

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Ankara Valiliği’nden 1 Mayıs Sağanak Uyarısı

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde devam eden sağanak yağışlar, bazı bölgelerde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Özellikle her yağış sonrasında su baskını ve sel olaylarının gerçekleştiği illerden biri olan Ankara’ya dair uyarılar yapıldı.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, yarın (1 Mayıs) il genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiğini ifade ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞIN SÜRESİ

Ayrıca, kuvvetli yağışın saat 11.00 ile 20.00 arasında etkili olacağı ön görülüyor. Bu süre zarfında vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

Ankara’da 1 Mayıs’ta Kapatılacak Yollar

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Ankara’da 1 Mayıs’ta Kapatılacak Yollar

YENİ YOL KAPAMALARI DUYURULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Ankara’da kapatılacak yollar hakkında bilgilendirme yaptı. Emniyet tedbirleri çerçevesinde yarın Kolej Kavşak, Anıtpark ve Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler için 30 Nisan saat 23.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Alınan karara göre Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı ve açılan cadde/sokaklar çift yönlü olarak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve buna bağlı yollar etkinlikler boyunca kapalı kalacak. 1 Mayıs saat 04.00’ten itibaren etkinlikler sona erene kadar kapalı kalacak yollar arasında ise Anıt Caddesi ve bağlantılı cadde/sokaklar, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlı tüm varyantlar, Gençlik Caddesi ile Dögol Caddesi’nin bazı bölgeleri yer alıyor.

Aynı zamanda Hipodrom Caddesi’nin yan varyantları, İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi’ne doğrudan bağlantı sağlayan yollar da kapsama dahil ediliyor. Ayrıca, Celal Bayar Bulvarı’nın Mehmet Rauf İnan Sokağı’na bağlanan yan yollar ve bazı diğer cadde ve sokaklar da kapatılacak. Bu kapsamda Kolej Kavşağı’nın Aksu Caddesi ile Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bölge, Ziya Gökalp Caddesi’nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Kurtuluş Kavşak arasındaki kısımları ile Mahmut Esat Bozkurt Caddesi de dahil olmak üzere birçok güzergah trafiğe kapalı olacak.

Bakır Tavalar, Nostalji ve Değer!

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Bakır Tavalar, Nostalji ve Değer!

BAKIR TAVALARIN YENİ DEĞERİ

Bir zamanların mutfaklarının vazgeçilmez eşyaları olan bakır tavalar, günümüzde koleksiyoncuların ve nostalji aşıklarının en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Özellikle günlük kullanım için de oldukça popüler olan bu tavalar, çevrimiçi satış platformlarında oldukça yüksek fiyatlarla satışa çıkıyor. Eskiden basit bir pişirme aracı olan bakır tavalar, zamanla antika değerine kavuştu. El işçiliği ile üretilen bu ürünlerin kararan yüzeyleri bile onlara ekstra bir cazibe katıyor. Koleksiyonerler, bu nostaljik ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Hatta bazı orijinal ve iyi korunmuş tavaların fiyatı binlerce lirayı bulabiliyor. İlginçtir ki bazı tavaların fiyatı, güncel altın fiyatlarıyla neredeyse yarışır hale geldi.

NOSTALJİ TUTKUNLARININ GÖZDESİ

Bakır tavaların fiyatları özellikle online platformlarda dikkat çekiyor. El işçiliği ile üretilmiş, yıllanmış tavalar günümüzde 3000 ile 3500 lira arasında satışa sunuluyor. Antika olarak değerlendirilen ya da ustalıkla yapılmış özel modellerin fiyatları ise bu rakamları aşabiliyor. Nostalji tutkunlarının yoğun ilgisini çeken bu bakır tencere ve tavalar, geçmişte sadece birkaç liraya satılırken şimdi hem ekonomik bir değer hem de kültürel bir miras olarak kabul ediliyor. Bu ürünler, el emeğine verilen değerin ve geçmişe duyulan özlemin somut bir temsili haline gelmiş durumda.

Kayserispor, 5 Maçla Devam Etmeli

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Kayserispor, 5 Maçla Devam Etmeli

TEKNİK DİREKTÖR SERGEJ JAKIROVIC’İN AÇIKLAMALARI

Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, “Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var” açıklamasını yaptı. Takım, Alanyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Jakirovic yönetimindeki antrenmanlar, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak sürüyor. Antrenman öncesinde, futbolcular Cardoso ve Ramazan Civelek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PERFORMANS VE STRATEJİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Sergej Jakirovic, her şeyin planladıkları üzere gittiğini belirterek, “Burada en önemli şey futbolcularımız ve onların gösterdiği performans. Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var. Bu maçlarda elimizdekini en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz. Nazon’un cezalı durumu nedeniyle ilk opsiyonumuz Talha olacak. Bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Talha için iyi bir fırsat olacak. Bir B planım daha var ama bunu söylemiyorum. Benden önceki süreçle ilgili konuşamam ama ben ve ekibim daha önce neler yaptığımızı biliyoruz. Aynı şekilde hareket etmeye çalıştık ve iyi sonuçlar geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MIGUEL CARDOSO’NUN GÖRÜŞLERİ

Futbolculardan Miguel Cardoso, “Hocamız geldiğinden beridir sonuçlar ortada. İyi bir performans sergiliyoruz ama matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil. Bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmamız gerekiyor” dedi.

RAMAZAN CİVELEK’İN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek ise, “Yükselen bir performansımız var. Hocamız ile maç başı 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Hoca geldiğinden itibaren psikolojik olarak ve antrenman performansı olarak çok iyi bir gidişatımız var. Biz çok mutluyuz. Bu şehir bunları hak ediyor. Hoca gelmeden önce belki de ‘Kayserispor düştü, Kayserispor zor kurtarır’ gibi bir algı vardı. Biraz daha fazla puanımız olsa Avrupa potasına girebilecek durumdaydık. Biz çok mutluyuz ve rahatız. Saha içinde de istediklerimizi daha fazla yapmaya başladık. Hocamız geldiğinden beri güzel bir hava var. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor deplasmanı var. Onlar 6 puan geride gözükse de bizim için her şey bitmemiş değil. Belki onlar için bizden daha stresli bir maç olacak ama evlerinde oynayacaklar. Bizim de haftalardır süregelen bir performansımız var ve son umudu sürdürmek istiyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Ramazan, Fenerbahçe maçında attığı golle ilgili ise, “Mutluydum. Çünkü takım için bir gol atıyorsun ve önemli bir deplasmandan puanla dönüyorsun. O dönemde çok eksiğimiz vardı. Belki bize sıfır puan yazıyorlardı. Ama zor bir deplasmandan puanla döndüğümüzde psikolojik olarak takıma özgüven açısından katkı sağlıyor. Ben de oradan puanla gelinmesini sağladığım için mutluydum” yanıtını verdi.

Survivor 2025 Devam Ediyor! İzleyin!

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Survivor 2025 Devam Ediyor! İzleyin!

SURVİVOR 2025 ALL STAR İZLEYİCİLERİ CEZBETMEYE DEVAM EDİYOR

Survivor 2025 All Star, izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar büyük merak konusu olurken, yarışmayı izlemek isteyenler “Survivor CANLI izle, 3 Ocak Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?” sorusunu soruyor.

SURVİVOR’UN ÇEKİLDİĞİ YER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında bulunan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmada yer alan isimler arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali ve Adilhan Numan Kaan Kazgan ile Kübra Avcı yer alıyor. Survivor’ı TV8 ekranları üzerinden takip etmek mümkün.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin Yeni Genel Müdürü Can Yücel

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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin Yeni Genel Müdürü Can Yücel

GENEL MÜDÜR ATAMASI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin yeni Genel Müdürü olarak Can Yücel atandı. Şirketin açıklamasına göre, Yönetim Kurulu toplantısında görevinden ayrılan Mustafa Görkem Elverici’nin yerine Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi Can Yücel’in Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi. Ayrıca, İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Kenan Ayvacı da Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlendi.

CAN YÜCEL’İN KARIYER YOLCULUĞU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Yücel, kariyerine İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 2008’de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı yaptı. 2011’de Proje Finansmanlarından Sorumlu Birim Müdürlüğü ve 2016’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2020’de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak görevlendirilen Yücel, 2021’de İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve aynı yıl Harvard Business School’da ileri düzey yöneticilik programını tamamladı. 3 Ocak 2022’den itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’de Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

KENAN AYVACI’NIN GÖREVLERİ

Diğer yandan, Kenan Ayvacı, 1 Şubat 2024’ten itibaren İş Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerine devam ederken, aynı zamanda Şişecam Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1997’de ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olan Ayvacı, 1998’de İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006’da Sermaye Piyasaları Bölümü’nde Müdür Yardımcılığına, 2010’da Birim Müdürü olarak atanmaya devam etti. 2016’da Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü olarak görev alan Ayvacı, aynı yıl boyunca İş Yatırım’da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mayıs 2019’da İş Yatırım’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapmış olan Ayvacı, İş Yatırım’daki görevlerinin yanında Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ ve Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

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