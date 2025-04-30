Bakırcılar Geçmişe Dönüş Büyüsü!

TEKNİK DİREKTÖR SERGEJ JAKIROVIC’İN AÇIKLAMALARI

Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, “Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var” açıklamasını yaptı. Takım, Alanyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Jakirovic yönetimindeki antrenmanlar, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak sürüyor. Antrenman öncesinde, futbolcular Cardoso ve Ramazan Civelek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

PERFORMANS VE STRATEJİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Sergej Jakirovic, her şeyin planladıkları üzere gittiğini belirterek, “Burada en önemli şey futbolcularımız ve onların gösterdiği performans. Futbolcularımızın mücadelesi bizi buraya getirdi. Ama şuan her şey netleşmiş değil. Metametiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var. Bu maçlarda elimizdekini en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz. Nazon’un cezalı durumu nedeniyle ilk opsiyonumuz Talha olacak. Bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Talha için iyi bir fırsat olacak. Bir B planım daha var ama bunu söylemiyorum. Benden önceki süreçle ilgili konuşamam ama ben ve ekibim daha önce neler yaptığımızı biliyoruz. Aynı şekilde hareket etmeye çalıştık ve iyi sonuçlar geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MIGUEL CARDOSO’NUN GÖRÜŞLERİ

Futbolculardan Miguel Cardoso, “Hocamız geldiğinden beridir sonuçlar ortada. İyi bir performans sergiliyoruz ama matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil. Bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmamız gerekiyor” dedi.

RAMAZAN CİVELEK’İN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek ise, “Yükselen bir performansımız var. Hocamız ile maç başı 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Hoca geldiğinden itibaren psikolojik olarak ve antrenman performansı olarak çok iyi bir gidişatımız var. Biz çok mutluyuz. Bu şehir bunları hak ediyor. Hoca gelmeden önce belki de ‘Kayserispor düştü, Kayserispor zor kurtarır’ gibi bir algı vardı. Biraz daha fazla puanımız olsa Avrupa potasına girebilecek durumdaydık. Biz çok mutluyuz ve rahatız. Saha içinde de istediklerimizi daha fazla yapmaya başladık. Hocamız geldiğinden beri güzel bir hava var. Önümüzde zorlu bir Alanyaspor deplasmanı var. Onlar 6 puan geride gözükse de bizim için her şey bitmemiş değil. Belki onlar için bizden daha stresli bir maç olacak ama evlerinde oynayacaklar. Bizim de haftalardır süregelen bir performansımız var ve son umudu sürdürmek istiyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu. Ramazan, Fenerbahçe maçında attığı golle ilgili ise, “Mutluydum. Çünkü takım için bir gol atıyorsun ve önemli bir deplasmandan puanla dönüyorsun. O dönemde çok eksiğimiz vardı. Belki bize sıfır puan yazıyorlardı. Ama zor bir deplasmandan puanla döndüğümüzde psikolojik olarak takıma özgüven açısından katkı sağlıyor. Ben de oradan puanla gelinmesini sağladığım için mutluydum” yanıtını verdi.