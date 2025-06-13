Sıtma Pınar Çayı Temizlendi

GÜZELLEŞEN DOĞAL ALAN

Gaziantep’in Araban ilçesinde Sıtma Pınar Çayı’nda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Araban Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya (34), kendi şirketine ait iş makinalarıyla çayı atıklardan arındırdı.

HALK İÇİN ÖNEMLİ BİR MEKAN

Sıtma Pınar Çayı, bölge halkı tarafından piknik yapmak ve doğal kaynak suyundan faydalanmak amacıyla sıkça tercih ediliyor. Bu durum, bölgeye gelen ziyaretçiler için olumlu bir deneyim sunuyor. Sarıkaya, ilçenin önemli noktaları arasında yer alan bu alanda yapılan temizlik çalışmasının halk için hayırlı olmasını dileyerek, bölgeye gelenlerin artık daha rahat piknik yapabileceğini belirtti.