Sivas Bayram Namazı Saat Kaçta?

BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Ramazan Bayramı’nın ilk günü bayram namazı eda edilecek. Bayram namazı saati her ilde değişiklik gösteriyor. Peki, Sivas’ta bayram namazı ne zaman kılınacak? 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramının 1. Günü. Diyanet’in paylaştığı bilgiye göre, Sivas’ta bayram namazı saat 06:50’de kılınacak.

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarına sahip olan kimseler için vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîlere göre bu namaz müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyet olarak değerlendiriliyor. Bayram namazının geçerlilik şartları, Hanefî mezhebine göre, hutbe hariç Pazar namazının şartlarıyla aynıdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şöyle kılınıyor: İlk olarak niyet edildikten sonra tekbir alınarak eller bağlanıyor, “Sübhaneke” duası okunuyor. Sonra eller kulak hizasına kaldırılıyor ve tekrar tekbir alınıyor. Tekbirin ardından eller yanlara salınıyor. İmam “Euzü besmele” çekip açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” okutuyor. Cemaat imamı dinliyor. Rüku yapılıp secde edildikten sonra ikinci rekata kalkılıyor. İmam tekrar “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” okuyarak namaza devam ediyor. Ardından eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor, rükuya gidiliyor. Rükü ve secdenin ardından oturuluyor ve “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunuyor. İki tarafa selam verilerek namaz tamamlanıyor.

Müezzinin rehberliğinde cemaat üç defa tekbir getirdikten sonra imam hutbeyi okumaya başlıyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazından önce din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi veriyor. Bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınıyor. Bayram namazı toplamda iki rekattan oluşuyor ve müezzin, niyet konusunda cemaati bilgilendiriyor. Niyet edilirken, hangi bayramın namazı kılındığı belirtiliyor ve “Niyet ettim Allahım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.” şeklinde ifade ediliyor.